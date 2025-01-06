Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri

Bu yıl 82.si gerçekleşen Oscar'ın habercisi Altın Küre (Golden Globes) ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu. Bazı ünlüler geceye şıklıkları ile damga vurdu. İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri

Özge Çolak

Özge Çolak
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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 1

Dizi ve film sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Yıllar sonra beyazperdeye dönen ve başrol oynayan Demi Moore, Substance filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 2

A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki dalda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Sebastian Stan, A Different Man filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.

10 adaylıkla listenin başında olan Emilia Pérez geceden dört ödülle ayrıldı.

 

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 3

İşte 2025 Altın Küre Kazananları: 

Sinema Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Zoe Saldana- Emilia Perez

Sinema Dalında En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu

Kieran Culkin- A Real Pain

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu

Demi Moore - The Substance

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu

Sebastian Stan- A Different Man

En İyi Senaryo

Conclave- Peter Straughan

En İyi Yönetmen:

Brady Corbet - The Brutalist

Cecil B.DeMille Ödülü

Viola Davis

Yabancı Dilde En İyi Film

Emilia Perez

En İyi Animasyon Filmi

Flow

 

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Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri - Resim : 4

Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu

Hiroyuki Sanada- Shogun

Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın TV Oyuncusu

Jean Smart-Hacks

Mini Dizi veya Televizyon Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu

Colin Farrell- Penguen

Mini Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu

Jodie Foster -True Detective: Night Country

En İyi Orijinal Film Müziği

Trent Reznor, Atticus Ross- Challengers

TV Stand Up- Komedi Performansı

Ali Wong- Ali Wong: Single Lady

Televizyon Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu

Jessica Gunning -Baby Reindeer

En İyi Dizi -Dram

Shogun

Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Dizi

Hacks

En İyi Mini Dizi ya da Tv Filmi

Baby Reindeer

En İyi Orijinal Şarkı

El Mal- Emilia Pérez

Sinematik ve Gişe Başarısı

Wicked

En İyi Kadın Oyuncu Dizi- Dram

Anna Sawai- Shogun

En İyi Erkek Oyuncu Film- Dram

Adrien Brody - The Brutalist