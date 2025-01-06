Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu! İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri
Bu yıl 82.si gerçekleşen Oscar'ın habercisi Altın Küre (Golden Globes) ödülleri bu gece sahiplerini buldu. Los Angeles'ta düzenlenen töreni ABD'nin ünlü kadın komedyenlerinden Nikki Glaser sundu. Bazı ünlüler geceye şıklıkları ile damga vurdu. İşte göze çarpan kırmızı halı stilleri
Dizi ve film sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Yıllar sonra beyazperdeye dönen ve başrol oynayan Demi Moore, Substance filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.
A Different Man ve The Apprentice filmleriyle iki dalda En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde aday gösterilen Sebastian Stan, A Different Man filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandı.
10 adaylıkla listenin başında olan Emilia Pérez geceden dört ödülle ayrıldı.
İşte 2025 Altın Küre Kazananları:
Sinema Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Zoe Saldana- Emilia Perez
Sinema Dalında En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu
Kieran Culkin- A Real Pain
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın Sinema Oyuncusu
Demi Moore - The Substance
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Erkek Sinema Oyuncusu
Sebastian Stan- A Different Man
En İyi Senaryo
Conclave- Peter Straughan
En İyi Yönetmen:
Brady Corbet - The Brutalist
Cecil B.DeMille Ödülü
Viola Davis
Yabancı Dilde En İyi Film
Emilia Perez
En İyi Animasyon Filmi
Flow
Drama Dizilerinde En İyi Erkek Oyuncu
Hiroyuki Sanada- Shogun
Müzikal veya Komedi Dalında En İyi Kadın TV Oyuncusu
Jean Smart-Hacks
Mini Dizi veya Televizyon Filmi Dalında En İyi Erkek Oyuncu
Colin Farrell- Penguen
Mini Dizi veya TV Filmi Dalında En İyi Kadın Oyuncu
Jodie Foster -True Detective: Night Country
En İyi Orijinal Film Müziği
Trent Reznor, Atticus Ross- Challengers
TV Stand Up- Komedi Performansı
Ali Wong- Ali Wong: Single Lady
Televizyon Dalında En iyi Yardımcı Kadın Oyuncu
Jessica Gunning -Baby Reindeer
En İyi Dizi -Dram
Shogun
Müzikal ya da Komedi Dalında En İyi Dizi
Hacks
En İyi Mini Dizi ya da Tv Filmi
Baby Reindeer
En İyi Orijinal Şarkı
El Mal- Emilia Pérez
Sinematik ve Gişe Başarısı
Wicked
En İyi Kadın Oyuncu Dizi- Dram
Anna Sawai- Shogun
En İyi Erkek Oyuncu Film- Dram
Adrien Brody - The Brutalist