American Horror Story: Freak Show'dan yeni haberler!

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Serinin dördüncü sezonu olacak olan ‘Freak Show‘ hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor

dizinin yapımcısı Ryan Murphy’nin verdiği röportajdan derlenen bilgilere göre işte yeni sezona dair en yeni ipuçları;



-Yeni sezon, önceki sezonların aksine daha çok korku ögesi barındıracak.

-Jessica Lange’in karakteri, Amerika’daki son ucube gösterisinin sahibi olacak. Bu karakter için Alman aksanı gerekiyormuş ve ünlü oyuncu şu sıralar harıl harıl Almanca çalışmaktaymış.

-Zaman dilimi olarak 1950′ler seçilmiş.

-Birinci ve üçüncü sezonlarda rol alan Denis O’Hare, bu sezonda bir ucube koleksiyoncusu olacak. Ve ilk kez Jessica Lange’nın oynayacağı karakterle düşman olacak. Bundan önceki iki sezonda platonik bir aşk besliyordu.

-Katil palyaçolar yeni sezonda boy gösterecek.

-Herkesin aklına ilk gelen ucubelerden olan Sakallı Kadın‘ı Angela Bassett oynayacak. Senaristler kendilerine özgü bir Sakallı Kadın imajı yaratacaklar.

-Sarah Paulson çok özel bir yetenek üstünde çalıştığını daha önce söylemişti. Murphy, Sarah’ın karakteri hakkında ‘Onun rolü özellikle çok daha önemli. Daha önce böyle zorlu bir karakter yazmamıştım. Sarah için biraz gerginim’ şeklinde konuştu.