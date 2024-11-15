Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

Yayınlanan fragmanda Zuhal (Bergüzar Korel) kendi sesinden “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor. Bozkırın Tezenesi hem sazıyla hem sözüyle tanıtım filmini taçlandırıyor.