Annem Ankara dizisi ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi
Kanal D’nin merakla beklenen yeni dönem dizisi “Annem Ankara”nın yayın tarihi belli oldu.
Başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsur'un oynadığı 'Annem Ankara'nın hangi gün izleyici ile buluşacağı belli oldu.
ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLIYOR
Merakla beklenen 'Annem Ankara' dizisi, 20 Kasım Çarşamba günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.
Yayınlanan fragmanda Zuhal (Bergüzar Korel) kendi sesinden “Hep sen mi ağladın?” sözleriyle “Yalan Dünya” isimli türküye başlıyor. Daha sonra üç çocuğuyla bir dolmuşa binerken usta sanatçı Neşet Ertaş türkünün devamını getiriyor. Bozkırın Tezenesi hem sazıyla hem sözüyle tanıtım filmini taçlandırıyor.
ANNEM ANKARA DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür’ün (Hasan) başrollerini paylaştığı yapım, 1990’lı yılların Ankara’sında geçiyor. Kimseye evlat olamamış bir baba ile 3 erkek çocuğuna bakabilmek için erken yaşta emekli olan bir annenin hikayesini anlatan Annem Ankara, “Benim Annem Ankara’ydı. Denizi, boğazı yoktu ama direnişti, mücadeleydi!” mottosuyla dikkat çekiyor.