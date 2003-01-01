Arrested Development hayranlarına müjde!

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Dizi 5.sezonuyla geri dönecek...

2003 yılında Fox kanalında yayınlanmaya başlayan ancak 3 sezonun ardından iptal edilen Emmy ve Altın Küre ödüllü komedi Arrested Development, tam 7 senenin ardından geri dönmüş; 15 bölümden oluşan 4. sezonu geçtiğimiz sene Netflix kanalında ekranlara gelmişti. Mitchell Hurwitz imzalı dizinin 5. sezonunun olup olmayacağı hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılmış, Netflix yetkililerinden Ted Sarandos ise dizinin dönüşüne pozitif baktıklarını söylemekle yetinmişti.



Geçtiğimiz günlerde Jimmy Fallon’un sunduğu “The Tonight Show” programına katılan ve dizide Gob Bluth karakterine hayat veren aktör Will Arnett, Arrested Development’ın 5. sezonunu müjdeledi! Yeni sezon için bir tarih netleşmediğini, ancak dizinin bir kez daha döneceğinin kesinlik kazandığını söyleyen Arnett; tüm kadro çok heyecanlı olduklarını da sözlerine ekledi.