"Aşk Sana Benzer" vizyonda!

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in başrolünde oynadığı "Aşk Sana Benzer" izleyiciyle buluşuyor. İşte dördü yerli, 7 yeni filmin vizyona girdiği haftanın filmleri...

"Aşk Sana Benzer"

Burak Özçivit, Fahriye Evcen, Selim Bayraktar ve Yavuz Bingöl'ün oynadığı "Aşk Sana Benzer", izleyici ile buluşuyor.



A. Taner Elhan'ın yönettiği filmin konusu şöyle: "Ali, Ege'deki bir balıkçı kasabasında, aile yadigarı bir restoran işletmektedir. Bir gün kasabaya Deniz adında bir kız gelir. Deniz ve Ali arasında büyük bir aşk başlar. Kasaba sakinleri dondurmacı Nebahat, manav Ayhan, balıkçı Yaşar, Saadet ve Yusuf Baba bu büyük aşkın şahididir. Egenin sıcak türküleri tadında bir aşk yaşanırken, Deniz'in bilinmeyen geçmişi onların mutluluğunu gölgeleyecektir."



"Neden Tarkovski Olamıyorum"

Tansu Biçer, Menderes Samancılar, Esra Kızıldoğan ile Vuslat Saraçoğlu'nun oynadığı filmin yönetmenliğini Murat Düzgünoğlu yaptı.



Dram türündeki film, sinemasına hayran olduğu Andrey Tarkovski'ye özenen ama kısıtlı olanaklarla popüler yapımlarda çalışmak zorunda olan bir yönetmenin iç dünyasını ve sinema ortamındaki çelişkileri ele alıyor.



"Çılgın Kamp"

Amerikan çocuk filmlerinde sık rastlanan macera ve komedi dolu kamp filmlerine, Türk yapımı "Çılgın Kamp" ekleniyor.



Yarıyıl tatiline denk gelen film, birbirleriyle bir türlü geçinemeyen, sürekli kavga eden ve yazı geçirmek için aynı kampa giden iki grup çocuğun maceralarını konu alıyor.



Aram Gülyüz ile Emir Khalilzadeh'in yönettiği filmin oyuncu kadrosu; Burak Temiz, Murat Prosçiler, Eda Gülten, Yiğit Alp Karadayı, Ecenaz Mutluer, Furkan Şentürk, Volkan Ünal, Hamza Yazıcı, Emre Şen, Sertaç Ekici ve Özge Dolay gibi isimlerden oluşuyor.



"Köstebekgiller: Perili Orman"

Çocuk izleyicilerin yakından takip ettiği ve üç yıldır ekranda olan "Köstebekgiller" dizisi, "Köstebekgiller: Perili Orman" adıyla beyazperdeye uyarlandı.



Filmin başrol oyuncuları İnci Türkay, Ruhi Sarı, Evrim Akın, Reyhan Asena Keskinci, Yiğit Ege Yazar, Anıl İlter, Gül Onat ve Kayhan Yıldızoğlu'na, animasyon karakterler Boyo, Süslü, Kösteban, Köstepem ve Köstosun eşlik ediyor.



Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın üstlendiği animasyon ve kurmaca türündeki filmde, doğal güzellikleri yok ederek zenginliklerine zenginlik katmaya çalışan otel sahibi Fahri Fırfır ve otel müdürü Şehnaz Şıkır'a karşı, ormanı korumak için mücadele veren bir ailenin, sevimli köstebekler Boyo, Süslü, Kösteban, Köstepem ve Köstosun'la iş birliği yapması sonucu yaşadığı maceralar anlatılıyor.



"Benim Komşum Bir Melek"

72. Altın Küre Ödülleri'nde "En İyi Komedi Filmi" ve "En İyi Erkek Oyuncu" adaylıkları bulunan "Benim Komşum Bir Melek", komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Uzun saatler çalışmak zorunda olan bir annenin, 12 yaşındaki oğlu Oliver'ı emekli, huysuz, aksi, alkol ve kumarın pençesindeki yeni komşuları Vincent'a emanet etmesine odaklanan film, bir dizi komik olayı beyazperdeye taşıyor.



Senaryosunu ve yönetmenliğini Theodore Melfi'nin üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd, Terrence Howard ve Jaeden Lieberher gibi isimler yer alıyor.



"Arayış"

Michel Hazanavicius'un yönettiği ve Berenice Bejo, Annette Bening, Maxim Emelianov ile Abdul Khalim Mamatsuiev'in oynadığı Fransa yapımı "Arayış" izleyiciyle buluşacak.



Yönetmen Michel Hazanavicius ve oyuncu eşi Berenice Bejo, beş Oscar'lı "Artist"in ardından bu kez bir savaş dramında bir araya geldiği film, Cannes'da Altın Palmiye için yarıştı.

Filmde bir yardım kuruluşunda çalışan kadınla Çeçenistan'daki savaştan etkilenmiş bir çocuğun hikayesi anlatılıyor.



"Cesur Tom ve Sihirli Ayna"

Ernesto Padron'un yönettiği ve Keremcem'in seslendirdiği "Cesur Tom ve Sihirli Ayna" animasyon meraklılarının ilgisini çekmeye aday.



Masal uyarlaması olan filmde, küçük ama cesaretli Tom'un sihirli bir dünyada, krallığı büyünün etkisinden kurtarıp, prensesin kalbini kazanmaya çalışma çabası izlenebilecek.



(AA)