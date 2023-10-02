Ata Demirer'in Netflix dizisi "Bir İhtimal Daha Var"ın çekimleri sürüyor! İlk kareler geldi

Ata Demirer'e Uğur Yücel, Esra Bilgiç, Lale Mansur ve Altan Erkekli gibi isimlerin eşlik edeceği 'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin çekimleri devam ediyor. Diziden ilk kare geldi...

Ata Demirer'in Netflix dizisi

Ata Demirer‘in başrolünü Esra Bilgiç ve Uğur Yücel‘le paylaştığı “Bir İhtimal Daha Var” dizisinin çekimleri Urla‘da devam ediyor. 

İlk kare geldi 

Uğur Yücel ile çekimlerin başladığına dair ilk paylaşımı yapan Demirer, Esra Bilgiç'le de merakla beklenen diziden ilk kareyi sosyal medya sayfasından yayınladı.

Ata Demirer'in Netflix dizisi "Bir İhtimal Daha Var"ın çekimleri sürüyor! İlk kareler geldi - Resim : 1

'Bir İhtimal Daha Var' dizisinin hikayesi spor bahisleri yazarken tutmayan tahminleri nedeniyle hayatı tepetaklak olan İsa ve bu sırada hayatına giren 'ruh' Refik’in macerasına odaklanıyor.

Netflix'te yayınlanacak yapımını BKM’nin üstlendiği dizinin senaryosunu Deniz Akçay kaleme alıyor.

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