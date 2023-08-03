Usta oyuncu Ata Demirer'den bir ilk! Netflix'e dizi çekecek

Birçok film ve dizi projesi sonrası Disney+ için "Bursa Bülbülü" filmiyle izleyicinin karşısına çıkan Ata Demirer bir ilke imza atarak Netflix ile anlaştı.

"Bir İhtimal Daha Var" dizisi geliyor

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Demirer, Netflix‘e 8 bölümden oluşan bir dizi çekecek.

Necati Akpınar ile Yılmaz Erdoğan'ın ortağı olduğu BKM Film imzalı dizinin adı ise "Bir İhtimal Daha Var" olacak. "Bir İhtimal Daha Var"ın yönetmen koltuğunda Ata Demirer'in yol arkadaşı Hakan Algül oturacak.

Oyuncu seçimleri başlayan dizinin Urla'da çekilmesi planlanıyor.