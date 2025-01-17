ATV’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Başka Bir Gün konusu ve oyuncuları
Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği ATV’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ çok yakında izleyici ile buluşacak. Diziden ilk tanıtım yayınlandı. Başka Bir Gün konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
ATV ekranlarında yeni dizi ‘Başka Bir Gün’ izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.
Başka Bir Gün konusu ne?
Dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.
Başka Bir Gün oyuncuları
Dizi kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturuyor.
Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan ‘Başka Bir Gün’den ilk tanıtım yayınlandı.