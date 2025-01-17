ATV’nin yeni dizisi ‘Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı! İşte Başka Bir Gün konusu ve oyuncuları

ATV ekranlarında yeni dizi ‘Başka Bir Gün’ izleyici ile buluşmak için gün sayıyor. BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.