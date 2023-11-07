Barbenheimer gerçek oluyor: İki film birleşiyor!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğunda "Barbie" ile Christopher Nolan imzası taşıyan "Oppenheimer" yapımları sinemaseverleri adeta ortadan ikiye bölmüştü. Ve arada kalan izleyici 'Barbenheimer' akımı başlatmıştı. İki evrenin tek bir filmde olsa nasıl olacağı merak konusu olmuş ve birçok senaryo fikri ortaya atılmıştı. Şimdi ise hayal gerçek oldu.

'KOMİK VE HAVALI BİR FİLM YAPMAK İSTİYORUM'

Yönetmen ve yapımcı Charles Band, "Barbenheimer" filmi üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Yapımcı film hakkında "İnsanları bir araya getiren ve eğlendiren komik, havalı, zekice hazırlanmış ve biraz da garip bir film yapmak istiyorum" dedi.

Hiçbir ortak noktası olamayan iki filmi bir araya getireceklerini açıklayan yapımcı, çekimlerin 2024 yılında başlayacağını duyurdu.