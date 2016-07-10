Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen ve izleyenlerin yeniden çekilmesi için yoğun baskı kurduğu Behzat Ç. dizisinin yeniden çekilmesi gündemde.

Behzat Ç. hayranlarının yeni sezonda dizinin yeniden başlaması için sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanyalara dizinin senaristi Emrah Serbes'in resmi Twitter hesabı üzerinden verdiği "Görüşüyor olabiliriz" cevabı, bomba etkisi yarattı.

Behzat Ç. dizisinin senaristi Emrah Serbes'in Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda da iddiaları doğrulamış oldu. Emrah Serbes'in "Behzat Ç. ekrana dönüyor mu?" sorusuna verdiği yanıt şöyle: "Eski ekip toplandık, bir aradayız. Bu işi yeniden yapmak istiyoruz. Behzat Ç.'nin ekranlara dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Görüşmelere başladık. İzleyici istiyor, biz de istiyoruz. Herkes istiyorsa bu işin olmaması için bir engel yok. Yüksek ihtimalle ocak ayında bu işi yaparız. Nerede yaparız şu an bilemiyorum. 17 - 25 Aralık operasyonlarından sonra emniyette pek polis kalmadığı için mecburen Behzat Ç.'yi geri alacaklar, yani 17-25 Aralık sürecinden sonra emniyette devam etmiş olacak. Cinayet büroda. Bizim hikayemiz 15 Temmuz'dan önce, darbe girişimine giden süreçten önce 10 Temmuz 2016'da başlayacak. 'Behzat Ç.: İmamların Öcü' ama aynı zamanda Behzat Ç.'nin kişisel hikayesi de olacak." dedi.

Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Fatih Artman, İnanç Konukçu, Berkan Şal, Seda Bakan, Ayça Eren, Berke Üzrek ve Ege Aydan'ın rol aldığı Star TV ekranlarında 2010-2012 yılları arasında 3 sezon yayınlanan ve 96. bölümde final yapan dizinin hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli olmasa da internette sansürsüz olarak yayınlanacağı iddiaları da var.