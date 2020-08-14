Aslı Kızmaz’ın aynı adlı kitabından uyarlanan Benden Ne olur filminin çekimleri başladı. Filmde başrolde yer alan Hazal Kaya, Sertab Bal karakterini canlandıracak.

Yönetmenliğini Murat Şenöy’ün yaptığı, senaryosunu kitabın da yazarı olan Aslı Kızmaz ve Müge T. Öztürk’ün hazırladığı Benden Ne Olur filmi için hazırlıklar başladı. Onur Tuna, Enis Arıkan, Nur Fettahoğlu, Selin Şekerci, Elçin Afacan ve Cem Belevi’nin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin başrolünde Hazal Kaya var.





Enis Arıkan’ın Youtube üzerinden paylaştığı ve çekimlere başladıklarını haber veren videoyla gündeme gelen filmin set kareleri de yavaş yavaş internette paylaşılıyor.





Hazırlıklarla ilgili olarak Hazal Kaya, yeni doğan oğlu Fikret Ali’yle makyaj yapımı sırasında poz vermişti, bundan önce de Zeynep Götürk Ajans okuma provalarını paylaşmıştı. Filmin 2021 yılının ilk aylarında gösterime girmesi bekleniyor.

