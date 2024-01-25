Bergüzar Korel'in yeni dizisi 'Düğüm'ün yayın tarihi belli oldu

Prime Video, geçtiğimiz aylarda ilk yerli Amazon Original dizisi Düğüm’ün, 2024 yılında Prime Video aboneleriyle bir araya geleceğini açıklamıştı. Prime Video, başrollerini Bergüzar Korel, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak‘ın paylaştığı ilk yerli orijinal dizisi 'Düğüm'ün yayın tarihini ve afişini paylaştı.

Düğüm dizisi ne zaman yayınlanacak?

Yapımcılığını Onur Güvenatam’ın üstlendiği, yönetmenliğini Can Ulkay’ın yaptığı 'Düğüm', 23 Şubat'ta izleyicilerle buluşacak.

Prime Video üyeleri, sekiz bölümlük polisiye dramanın ilk üç bölümünü aynı gün izleyebilecek, geri kalan bölümler ise haftalık olarak yayına girecek.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Amazon Prime Video Türkiye (@primevideotr)'in paylaştığı bir gönderi

Düğüm dizisi konusu

Polisiye dram/gerilim türündeki 'Düğüm', kendisini hem kariyeri hem de annelik sorumlulukları arasında dengeleme konusunda büyük bir sınavın içinde bulan başarılı gazeteci Neslihan Turhan’ın hikayesine odaklanıyor.

Düğüm dizisi oyuncuları

'Düğüm’de hırslı ve idealist bir haberci olan Neslihan’ı Bergüzar Korel canlandırırken; Serkan Altunorak ise Neslihan’ın eşi rolünde duygusal ve kırılgan bir akademisyen olan Vural karakterine hayat veriyor.

Düğüm’de Nejat karakteriyle izleyicilerle buluşacak olan Caner Cindoruk ise cinayet büroda görev alan işinde başarılı ve güvenilir bir komiser rolünü üstleniyor.

Neslihan’ın sunduğu “Tek Gerçek” programının yapımcısı rolünde İbrahim Selim, rakip kanalın televizyoncusu rolünde Ece Dizdar, Neslihan’ın asistanı rolünde Itır Esen başroldeki oyunculara eşlik ediyor.

Kaan Meriç Sezen ise Neslihan’ın oğlu Can rolünü üstleniyor.