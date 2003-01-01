BARTON FINK
Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen
Yapım yılı: 1991
Müthiş Coen Kardeşler’in bu filmi en sevdiğim üç oyuncuyu bir araya getiriyor; John Turturro, John Goodman ve Steve Buscemi. 1941 yılında Hollywood’da geçen film, dönem olarak da izlemekten çok keyif aldığım bir film.
BÜYÜK BALIK
(Big Fish)
Yönetmen: Tim Burton
Yapım yılı: 2003
Tim Burton’ın dünyasına bayılıyorum, tek kelimeyle muhteşem. Duygu olarak en sevdiğim filmi ise bir fantastik dram olan Büyük Balık.
AY ÇARPMASI
(Moonstruck)
Yönetmen: Norman Jewison
Yapım yılı: 1987
Cher ve Nicholas Cage’in rol aldığı Ay Çarpması, izlediğim en komik filmlerden biri. Çok ince bir mizah anlayışı ve ağırlığı var. Kesinlikle izlemelisiniz.