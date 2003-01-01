Baba Candır dizisinde Ece karakterini canlandıran Berna Koraltürk’ün hayatında iz bırakan filmleri merak ettik.





BARTON FINK

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

Yapım yılı: 1991

Müthiş Coen Kardeşler’in bu filmi en sevdiğim üç oyuncuyu bir araya getiriyor; John Turturro, John Goodman ve Steve Buscemi. 1941 yılında Hollywood’da geçen film, dönem olarak da izlemekten çok keyif aldığım bir film.







BÜYÜK BALIK

(Big Fish)

Yönetmen: Tim Burton

Yapım yılı: 2003

Tim Burton’ın dünyasına bayılıyorum, tek kelimeyle muhteşem. Duygu olarak en sevdiğim filmi ise bir fantastik dram olan Büyük Balık.







AY ÇARPMASI

(Moonstruck)

Yönetmen: Norman Jewison

Yapım yılı: 1987

Cher ve Nicholas Cage’in rol aldığı Ay Çarpması, izlediğim en komik filmlerden biri. Çok ince bir mizah anlayışı ve ağırlığı var. Kesinlikle izlemelisiniz.

