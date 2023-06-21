Beyaz'ın yeni kanalı belli oldu: İşte yeni adresi!

Geçtiğimiz gün katıldığı bir programda Beyaz Show'un yeniden başlayacağını duyuran Beyazıt Öztürk, projenin detaylarına ilişkin bilgi vermemişti. Ünlü şovmenin yeni adresi belli oldu.

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Beyaz'ın yeni kanalı belli oldu: İşte yeni adresi! - Resim : 1

Gazeteci Sina Koloğlu'nun haberine göre, Beyazıt Öztürk yeni sezonda hem Beyaz Show'u hem de Passaparola'yı yeniden ekrana getirecek.

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Beyaz'ın yeni kanalı belli oldu: İşte yeni adresi! - Resim : 2

YENİ KANALI TV8 OLDU

Daha önce O Ses Türkiye jüri kadrosunda yer alan Beyazıt Öztürk, TV8 ile anlaştı. 

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Beyaz'ın yeni kanalı belli oldu: İşte yeni adresi! - Resim : 3

Ekranların sevilen programı Beyaz Show, 7-8 bölüm olarak planlandı. 

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Beyaz'ın yeni kanalı belli oldu: İşte yeni adresi! - Resim : 4

PASSAPOLA HER GÜN YAYINLANACAK

Öztürk, bir döneme damga Passaparola yarışmasını da yeniden ekrana getirecek.