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Buruk bir aşk hikayesi...

‘Öyle Sevdim ki Seni’ filmi Pinema dağıtımıyla 27 Eylül’de vizyonda.
Yapımcılığını Medyaton ve Nurdan Tu¨mbek Tekeoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini de Orhan Tekeoğlu’nun yaptığı ‘Öyle Sevdim ki Seni’ filmi Pinema dağıtımıyla 27 Eylu¨l’de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Angelina Jolie’nin Bosna’da çektiği ‘Kan ve Bal Ülkesinde’ filminde oynayan ve Tu¨rk seyircisinin ‘Veda’ dizisinden tanıdığı Alma Terzic ile dizilerin yetenekli oyuncusu Oktay Gu¨rsoy’un başrollerini paylaştığı filmin senaryosu yine Orhan Tekeoğlu tarafından 1990’lı yıllarda vuku bulmuş birçok hayat hikayesinden yola çıkarak hazırlanmış.
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