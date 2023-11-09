Büşra Pekin ilk kez anne oldu! Anneliğin tadını böyle çıkardı!

Necip Memili’nin eşi Sakine ile beyazperdeye yansıyacak olan Büşra Pekin ‘İlk defa bir filmde çocuklarım var. Çok yetenekli üç çocukla bolca çekilen sahnelerimden büyük keyif aldım. Onların enerjisi bambaşka. Oynadığım Sakine karakteri, kocasına aşık, birbirinden akıllı üç çocuğu olan gerçek bir Anadolu kadını. Anneliğin tadını bol bol çıkardığım, çok keyif alarak yer aldığım bir iş oldu’ dedi.