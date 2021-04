Çağatay Ulusoy: ‘Kağıttan Hayatlar’

Dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan İstanbul’da, tarihi dokusu ve günlük yaşamıyla kendine has bir sokakta onunla yeniden göz göze geliyoruz. Son macerasında yerli süper kahramanımız olarak bıraktığımız Çağatay Ulusoy, bu kez her gün karşılaştığımız bir kağıt toplayıcı Mehmet olarak ‘Kağıttan Hayatlar’ ile bizimle randevulaşıyor.



Mehmet, hayatına girecek sekiz yaşındaki Ali ile kendi hayat macerasına adım atarken; Çağatay Ulusoy ise bizi etkilemeye kaldığı yerden devam edecek. Basamaklarını hızla çıktığı şöhreti karşılayışı, her role kattığı star ışığı ve karizmasıyla hepimizi heyecanlandırmaya devam ediyor. Gerçekten bizi, geceleri hala İstanbul’u korumadığına ikna edebilir misin? Gözümüz yolda, aklımız sende…