Çalıkuşu'nun final bölümü çekildi.

Başrollerini Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in paylaştığı Çalıkuşu dizisi, 17 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanacak 30. bölümüyle ekranlara veda ediyor.Final sahnesinde Fahriye Evcen’in canlandırdığı Feride karakteri gelinlik giyecek ve Kamran'la evlenecek.Önceki gün yapılan çekimlerin ardından ekip hep birlikte objektiflere poz verdi.Feride’yle evlenmek için her şeyi yapan Kamran karakterini canlandıran Burak Özçivit ise Scarface t-shirt’üyle dikkat çekti.Çalıkuşu dizisinin oyuncuları ve set ekibi bir arada poz verdi.