Çaylaklar Çetesi toplandı!

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İspanyol yapımı komedi filmi Çaylaklar Çetesi, kahkaha vadediyor.

İspanyol yönetmen Santi Amodeo'nun dördüncü uzun metrajlı filmi olan Çaylaklar Çetesi, kahkaha dozu yüksek bir komedi filmi. Quim Gutiérrez, Ernesto Alterio, Clara Lago ve Úrsula Corberó gibi genç oyunculardan oluşan kadrosuyla, ülkemizde vizyona girmeye hazırlanıyor.



Çalıştığı şirketin patronunun kızıyla birlikte olan David, sıradan başlayan bir günde, bir anda kendini iş arkadaşı ile birlikte talihsiz olayların içinde bulur. İşe gittiğinde patronunun ofisinde yarı çıplak bir halde baygın olduğunu gören David ne yapacağını bilemez. Aynı sırada pizzacı iki arkadaş olan Edu ve Gio'nun patron Larea'yı kaçırma planları vardır.