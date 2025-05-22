Çift Kişilik Oda dizisi nerede, hangi otelde çekiliyor? Çift Kişilik Oda çekim yerleri

MF Yapım imzası taşıyan, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştı Çift Kişilik Oda dizisi bugün NOW ekranlarında başlıyor.

Romantik komedi türündeki dizi, Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in ve çalıştığı otelin mirasçılarından Kaan'ın hikayesini anlatacak.

Çift Kişilik Oda dizisi nerede, hangi otelde çekiliyor?

'King the Land' adlı Güney Kore dizisinden uyarlama olan Çift Kişilik Oda dizisinin çekimleri İstanbul'da çeşitli semtlerde ve mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Dizinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da yapılıyor. Otel sahneleri dışında, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi semtlerdeki dış mekânlar da kullanılmıştır. Ayrıca, Boğaz çevresi ve Adalar gibi bölgelerde de sahneler çekilmiştir.

Dizide olayların merkezinde yer alan "Lutesya Otel" ise aslında gerçekte var olmayan, tamamen senaryo gereği oluşturulmuş kurgusal bir oteldir. Bu isim, dizinin atmosferini güçlendirmek amacıyla yaratılmıştır.

Çift Kişilik Oda 1. Bölüm konusu

Sıradan hayatına veda ederek Lutesya Oteli'nin görkemli ve entrikalarla dolu dünyasına adım atan Nilüfer'in hayalleri, otelin gizemli varisi Kaan Tunca'nın beklenmedik gelişiyle altüst olur. Değerli bir mücevherin çalındığı büyük lansman gecesi, Nilüfer'i tüm şüphelerin odağında bırakır. Kaan'ın üvey ablası Sevil'le arasındaki güç savaşları, Kaan ile Nilüfer'i kaderlerini birleştirecek ortak bir maceraya sürükler.