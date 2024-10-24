Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Dizinin konusu şöyle:

'Asaf', sıradan ve dürüst bir şoförün hayatına odaklanıyor. Eşi tarafından terk edilmiş ve yeni bir başlangıç yapma çabasındayken, talihsiz bir kaza Asaf’ın hayatını altüst eder. Bu olay, onu beklenmedik bir duruma ve gizemlerle dolu bir dünyaya sürükler. Asaf’ın toparlamaya çalıştığı hayatı, bir anda sonsuza dek değişir.