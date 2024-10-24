Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu
Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu Netflix'in yeni dizisi 'Asaf' dizisi 28 Kasım'da Netflix'te yayına girecek. 'Asaf' dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...
Özge Önurme ve Ahmet Vatan'ın senaryosunu yazdığı 'Asaf' dizisi 28 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak. Netflix, Idea Film / Başak Abacıgil Sözeri yapımı 'Asaf'ın yayın tarihini, özel bir video ve diziden görsellerle paylaştı.
Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın oturduğu filmde, Saadet Işıl Aksoy, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Çağdaş Onur Öztürk, Serra Arıtürk, Uygar Özçelik,Fatih Al, Umut Kurt, Sema Keçik ve Tayanç Ayaydın yer alıyor.
Dizinin konusu şöyle:
'Asaf', sıradan ve dürüst bir şoförün hayatına odaklanıyor. Eşi tarafından terk edilmiş ve yeni bir başlangıç yapma çabasındayken, talihsiz bir kaza Asaf’ın hayatını altüst eder. Bu olay, onu beklenmedik bir duruma ve gizemlerle dolu bir dünyaya sürükler. Asaf’ın toparlamaya çalıştığı hayatı, bir anda sonsuza dek değişir.