Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu

Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu Netflix'in yeni dizisi 'Asaf' dizisi 28 Kasım'da Netflix'te yayına girecek. 'Asaf' dizisinin konusuna, oyuncularına yakından bakalım...

Elele Online

Elele Online
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Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu - Resim : 1

Özge Önurme ve Ahmet Vatan'ın senaryosunu yazdığı 'Asaf' dizisi 28 Kasım'da Netflix'te izleyiciyle buluşacak.  Netflix, Idea Film / Başak Abacıgil Sözeri yapımı 'Asaf'ın yayın tarihini, özel bir video ve diziden görsellerle paylaştı. 

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Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu - Resim : 2

Başrolünde Cihangir Ceyhan'ın oturduğu filmde, Saadet Işıl Aksoy, Burçin Terzioğlu, Rıza Kocaoğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Çağdaş Onur Öztürk, Serra Arıtürk, Uygar Özçelik,Fatih Al, Umut Kurt, Sema Keçik ve Tayanç Ayaydın yer alıyor.

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Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu - Resim : 3

Dizinin konusu şöyle:

'Asaf', sıradan ve dürüst bir şoförün hayatına odaklanıyor. Eşi tarafından terk edilmiş ve yeni bir başlangıç yapma çabasındayken, talihsiz bir kaza Asaf’ın hayatını altüst eder. Bu olay, onu beklenmedik bir duruma ve gizemlerle dolu bir dünyaya sürükler. Asaf’ın toparlamaya çalıştığı hayatı, bir anda sonsuza dek değişir.

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Cihangir Ceyhan'ın başrolünde olduğu 'Asaf' dizisinin yayın tarihi belli oldu - Resim : 4

Asaf dizisi fragmanı izlemek için tıklayınız