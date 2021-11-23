Oyuncular Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar yeni bir dizide bir araya geliyor: Destan... ATV ekranlarında yayınlanacak olan Destan dizisi bugün saat 20.00’de ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak. Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh'in yaptığı dizinin senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem kaleme aldı. Peki Destan dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor? Destan dizisine yakından bakalım...

DESTAN DİZİSİ KÜNYESİ

Kanal: ATV

Yayın günü ve saati: Salı

Dizinin özeti: Destan dizisinde 8. yüzyılda, Orta Asya'da Çin'de hükümdarlık sürdüren kağanlıkların savaşlarını konu almaktadır.

Başrol oyuncuları: Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar

Yönetmen: Emir Khalilzadeh

Senaryo: Nehir Erdem ve Ayşe Ferda Eryılmaz

DESTAN DİZİSİ KONUSU NE? HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Peki, destan hangi dönemi anlatıyor, konusu ne? Dizi 8. yüzyılda, İslam öncesi dönem Orta Asya'yı işliyor. ATV'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çin, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Perslerin yer aldığı coğrafyada Türk boyları birbirine düşmüştür. Dizinin 1. bölümü için şu tanıtım yer alıyor: "İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır. Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!"

DESTAN DİZİSİ OYUNCULAR VE KARAKTERLER

Dizisinin danışmanları Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Doç. Dr. Mehmet Fatih Doğrucan ve Prof. Dr. Erkan Göksu, hikayenin geçtiği dönem ve dönemin yaşamıyla ilgili oyunculara üç ay boyunca teorik dersler verdi. Destan dizisinin oyuncu kadrosu ise şöyle:

Ebru Şahin (Akkız), Edip Tepeli (Batuga), Selim Bayraktar (Alpagu Han), Kanbolat Görkem Arslan (Saltuk), Teoman Kumbaracıbaşı (Balamir), Deniz Barut (Ulu Ece), Elif Doğan (Tutkun), İpek Karapınar (Çolpan), Burak Tozkoparan (Temur), Buse Meral (Sırma), Burak Berkay Akgül (Kaya), Osman Albayrak (Vargı), Şahin Ergüney (Kün Ata), Ahmet Olgun Sünear (Yaman), Alper Düzen (Danış Ata), Ecem Sena Bayır (Günseli), Bilgi Aydoğmuş (Kırçiçek), Esra Kılıç (Mei Jin), Hilal Uysun (Tılsım), Evren Erler (Çalayır), Meltem Pamirtan (Yibek), Faruk Aran (Kuzubeg), Müge Duygun (Tilbe), Mehmet Sertakan (Tayangu Yalvaç), Aysel Yıldırım (Kam Kadın), Seca Naz Karabulut (İlay), Cihangir Köse (Otacı), Berna Üçkaleler (Efil), Doruk Şengezer (Öktem), Onur Yenidünya (Evren Alp)

DESTAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri için Bozdağ Film Platosu'nda 20 bin metrekare alanda, döneme ait Asya Türk mimarisine uygun şekilde Gök Hanlığı Sarayı ve bahçeleri inşa edildi. Gök Hanlığı Sarayı dahilinde Beykoz Kundura Fabrikası'nda 4.500 metrekare kapalı alan içerisine saray kabul odası ve hanedan üyeleri için yaşam odaları yer aldı. Bozdağ Film Platosu dahilinde ise 5800 metrekarelik açık platoda sekizinci asır bölgenin Türk mimarisi esas alınarak şehir sokakları ve çarşısı yapıldı. Döneme ait 50 çadırlık iki oba 15 bin metrekare üzerine kuruldu. Obalardaki el yapımı çadırlar Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi. Dekorların inşası altı ay sürerken, 287 kişilik sanat ekibi görev aldı.

OYUNCULAR DİZİ İÇİN NELER SÖYLEDİ?

Ebru Şahin: Hayalim insanlara güçlü bir kahraman verebilmekti. Hepimiz çok heyecanlıyız. Fiziksel ve psikolojik olarak çok zor bir süreçten geçtik dönemin ruhunu da anlayabilmek adına. Gerçekten çok çaba sarf ettik. Umuyorum bu izleyenlere de yansıyacak. Gerçeklere çok bağlı kalmadan bir hayal dünyası yaratıyoruz.

Selim Bayraktar: Çok güzel bir ekibiz. Biz bir araya geldiğimizde her set günü heyecanla birbirimize mesaj atıp 'Haydi sete geliyoruz' diye birbirimize sarılarak işe başlıyoruz. Çok keyifli geçiyor set günlerimiz. Bu çok güzel bir takım oyunudur. Takım oyununda ne kadar paslaşarak yol alırsanız insanların ruhunu o kadar keyifle süslersiniz.

Edip Tepeli: Bu dizinin senaryosu bir akşam vakti elime ulaştı. Sabah okurum dedim ve ilk sahneyi okumuş bulundum. Sonra gecenin bir yarısı uyku tutmadı ve senaryoyu okuyup bitirdim. Sonra Mehmet Bey'le tanıştık. Aynı heyecanı gördüm onda. Daha da motive oldum. Zaten senaristlerimizle daha önce de çalışmıştım, onların adını görünce muhteşem bir şey olacağından emin oldum.

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