Spencer filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Yakından bakalım...

Kraliyet ailesini konu alan Spencer filmi, Türkiye'de de izleyici ile buluştu. Film adını Lady Diana'nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Filmin odağında Prenses Diana'nın kraliyete ve Prens Charles'a vedaya karar verdiği 1991 yılındaki kritik Noel tatili var. Kristen Stewart, Spencer'daki performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Film ise ABD'de de ve İngiltere'de yoğun ilgi gördü. Spencer filminin konusu, oyuncuları ve künyesine birlikte bakalım...

Spencer Filmi Künyesi

Vizyon tarihi: 19 Kasım 2021

Süre: 1 saat 51 dakika

Tür: Biyografik, Dram

Yönetmen: Pablo Larraín

Senarist: Steven Knight

Oyuncular: Kristen Stewart, Jack Farthing, Sean Harris

Spencer Filminin Konusu Nedir?

Öncelikle Spencer filminin konusu nedir? Filmin konusu, 1991 yılında Noel zamanı eşi Prens Charles'tan ayrılmaya karar veren Prenses Diana'nın üç gününü konu alıyor.

Filmde Prenses Diana'yı canlandıran Kristen Stewart, "Diana'yı çok erken kaybettik. Eğer hayatıyla ilgili soru işaretleri oluşturan o boşlukları doldurabilseydi, bunu kendisi yapardı ama biz bunu onun için yapıyoruz. Çünkü onu çok seviyoruz." diyor. İki Oscar adaylığı olan filmin yönetmeni Pablo Larrain ise 'Diana' karakteri için Kristen Stewart'ın en iyi seçim olduğun söylüyor: Prenses Diana'yı 20. yüzyılın en gizemli insanıydı. Sadece sesi, tavırları, yürümesi ve görünüşü değil, gerçekte söylemedikleri ve gizledikleri onu anlatıyordu.

Kristen Stewart'a Gelen Övgüler

Prömeyer sonrası Kristen Stewart için şu yorumlar yapılmıştı:

IndieWire haber sitesi, "Kristen harika iş çıkarmış, ancak izleyici keşke Spencer etrafında olup biten olaylar kadar vahşi olabilseydi diye de düşünmüyor değil filmi izlerken" diye yazdı.

Hollywood Reporter dergisi, "Aksan ve tavırlar üzerindeki ince ayrıntılı çalışmasının kusursuz olduğunu" ve "Filmin sorumluluğunun Stewart'ın omuzlarında olduğunu" ekledi.

Variety dergisi, "Kristen Stewart sadece bir kimliğe bürünmüyor. Dönüşüyor; görünüşünü, ritmini de değiştiriyor. Stewart bu yılın en iyi performansıyla karşımızda" diye paylaştı.



Kristen Stewart Spencer Filmi İçin Nasıl Hazırlandı?

Hayranları oyuncudaki değişime oldukça şaşırmıştı. Filmin prömiyeri Venedik Film Festivali'nde yapılmış ve Kristen basın toplantısında, kraliyet ailesinden gelenlerden Diana'nın günlük yaşamı hakkında bilgi aldığını açıklamıştı: "Film yeni bir bilgi sunmuyor. Hiçbir şey bildiğini iddia etmiyor. Bir duyguyu hayal ediyor. Sanırım izlenimim sadece benim izlenimim olabilir. Ama Prenses Diana insanların bir araya gelmesini isteyen bir kadındı ve bence bu filmin amacı o boşlukları kapatmak.”

Bir dönem Alacakaranlık filmi ile yıldızı parlayan Kristen Stewart şöyle devam ediyor: "Kraliyet ailesini öğretmek için danışmanlarımız vardı, bize bir yabancı olarak bilemeyeceğiniz her şeyi anlatacak insanlar vardı yanımızda"

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