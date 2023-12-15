Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

Netflix filmi Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind), tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem oldu. Rumaan Alam'ın 2020 tarihli romanından uyarlanan 'Dünyayı Ardında Bırak' filmi geçtiğimiz hafta boyunca (4-10 Aralık) Netflix Türkiye'de film kategorisinde zirvede yer aldı. İşte filmin konusu ve oyuncularına dair bilgiler...

Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) konusu

Sam Esmail'in yazıp yönettiği gerilim filminin konusu şöyle:

Genç bir çift, iki çocuklarıyla birlikte şehirden uzakta sakin bir tatil geçirmek için Long Island'ın ücra bir köşesinde bir ev kiralar. Eve gittiklerinde her şey yolundadır ancak akşam olduğunda evin gerçek sahipleri kapıda belirir. New York'ta yaşanan elektrik kesintisi tüm şehri felç ettiğini, bu nedenle eve dönmek zorunda kaldığını belirtir. Ancak ev sahibinin dedikleri gerçekten doğru mudur? Telefon, televizyon veya internetin olmaması kiracıları arafta bırakır. Onlar, ev sahiplerine gerçekten güvenebilecekler midir?

Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) oyuncuları

Julia Roberts

Mahershala Ali

Ethan Hawke

Myha'la

Kevin Bacon

Farrah Mackenzie

Charlie Evans

Eleştirmenlerden iyi puan aldı

Filmin Rotten eleştirmen puanı yüzde 75. Eleştirmenler iyi işlenmiş kıyamet gerilim filminin yavaş temposuna rağmen basit mesajlarla izleyici sürekli içine çektiğini düşünüyor. Ancak Rotten'daki seyirci puanı yüzde 38'de kalmış durumda. Filmin IMDb puanı ise 6.6

Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) fragmanı