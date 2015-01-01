Bu filmler kaçmaz! Türk sinemasının süper kahramanlı, kovboylu, vampirli, cinli perili fantastik filmleri, "Türk İşi Fantastik Filmler Festivali"nde bir kez daha sinemaseverlerle buluşacak.

Festival kapsamında, 1950'li yıllardan itibaren çekilen 3 bine yakın fantastik film arasından seçilen yapımlar, dönemin yaşayan tanıklarının da katılımıyla 12-14 Aralık'ta İstanbul'da, 18-21 Aralık'ta Ankara'da gösterime sunulacak.Kült yapımlar olarak sinema literatüründe yer edinen "Dünyayı Kurtaran Adam", "Drakula İstanbul'da" ve "Zagor-Kara Bela" da yeniden beyaz perdeye yansıtılacak 12 film arasında yer alıyor.Festival Yönetmeni Kerem Akkoyunlu, bu yıl 3'üncü kez düzenledikleri festivalin giderek daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.Festivalde, birçok yenilikle fantastik film severlerin karşısına çıkacaklarını belirten Akkoyunlu, ayrıca sosyal medya üzerinden etkileşimli olarak "Türk İşi Fantastik Hikaye" adıyla fantastik bir hikaye oluşturulacağını bildirdi. Akkoyunlu, katılımcılar ve sosyal medya takipçileri tarafından yazılacak hikayenin usta isimler tarafından son şekli verilerek festivalin songünü duyurulacağını belirtti.Akkoyunlu, Türk Sineması'nın 100. yılı dolayısıyla "Fantastik Türk Sineması'nda Yaşayan Efsaneler" adlı bir kitap hazırladıklarına ve bunun 2015'te yayınlanacağına işaret etti.Kitabın, Fantastik Türk Sineması'nın yaşayan temsilcilerinin anılarından oluştuğunu anlatan Akkoyunlu, kitaptaki efsanelerle ilgili şunları dile getirdi:"Bu türün en ünlü yapımlarından 'Çeko' filmi Ürgüp'te, Avanos'ta çekilmiş. Film ekibi çekime giderken yanlarında 10-15 kaktüs götürmüş mekan Meksika'ya benzesin diye. Çeko filmi ile ünlenen Yılmaz Köksal, Yönetmen Çetin İnanç ve o dönemde filmi izleyip etkilenen bir çok kişinin oğlunun adı Çeko'dur.1953 yapımı 'Drakula İstanbul'da' filmindeki mezarlık sahnesindeki sis için ekipten 30-40 kişi yere yatıp yaktıkları 3-4 sigaranın dumanını üfleyerek sis sahnesini oluşturmuşlar. 1961 yılında İtalya'da ilk kez yayımlandıktan sonra dünyanın dört bir yanında beğeniyle okunan çizgi roman Zagor, dünyada ilk kez 1970 ve 1971 yıllarında Türkiye'de sinemaya uyarlanmış."Akkoyunlu, festival kapsamında, aynı zamanda film kahramanlarının maketlerinin yer aldığı "Kahramanlar Aramızda" adlı serginin yanı sıra Lobi Kartları Seçkisi ve Orijinal Afişler sergisinin düzenleneceğini söyledi.Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Ankara Kısa Filmciler Derneği tarafından düzenlenen festival kapsamında etkinlikler, Kadıköy'de Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, Ankara'da Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yapılacak.Festivalde, Aram Gülyüz'ün "Atını Seven Kovboy", Hasan Karacadağ'ın, "Dabbe Zehr-i Cin", Mehmet Muhtar'ın "Drakula İstanbul'da", Çetin İnanç'ın "Dünyayı Kurtaran Adam" ve "Vahşi Kan", Ernst Hofbauer ile Natuk Baytan'ın "Kara Murat Şeyh Gabbara Karşı", Sergio Garrone'nin "Ölümün Nefesi", Oksal Pekmezoğlu'nun "Sihirbazlar Kralı Mandrake Killing'in Peşinde", Mehmet Aslan'ın "Tarkan Altın Madalyon", Yılmaz Atadeniz'in "Yılmayan Şeytan", Nisan Hançer'in "Zagor-Kara Bela" ve Metin Erksan'ın "Şeytan - The Turkish Excorcist" filmleri gösterilecek.Festival kapsamında, yönetmen Çetin İnanç, Zagor rolüyle hafızalara kazınan Levent Çakır, korku filmleriyle Hasan Karacadağ, sinema yazarı Ali Murat Güven ve Doç. Dr. Kaya Özkaracalar da söyleşi gerçekleştirecek.Katılımın ücretsiz olacağı Türk İşi Robot Yapım Atölyesi ile katılımcılara kendi robotlarını tasarlama imkanı verilecek.(AA)