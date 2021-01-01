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Elele vizyon alarmı: Kasım ayı dizi&filmleri

Elele vizyon alarmı: Kasım ayı dizi&filmleri

Elele dergisi Kasım ayında en beğenilen dizi ve filmleri sizler için listeledi. Birlikte göz atmaya ne dersiniz?

BİZE ÇIKAN YOLLAR
NETFLIX

New York ve büyülü atmosferinde, Dash ve Lily’nin cesaret oyunlarına konuk oluyoruz. Hayallerin, tutkuların ve meydan okumaların yer aldığı bir defterle romantik ve eğlenceli bir yola çıkıyoruz. Zıt kutuplar sahiden birbirini çeker mi?

ŞAKRAK JANGLE’IN NOEL SERÜVENI
NETFLIX


Sürprizlerle dolu oyuncakçı Jeronicus Jangle ve macera düşkünü torunu, hayatlarını bambaşka bir maceraya dönüştüren bir icada imza atıyor. Yılın son döneminde yılbaşı ruhunu yakalamak isteyenler için geliyor!

TRUTH SKEEKERS
AMAZON PRIME


Gündüzleri sıradan biri, geceleri ise paranormal bir dedektif. Gus, hayalet avlayan bir Youtube kanalıyla başlayan macerasını korkunç bir komploya dönüştürürken ekibe eşlik etmenizi bekliyor.

THE COMEY RULE
BEIN CONNECT


Güç sahibi iki adam, birbirinden farklı etik değerler ve sadakat anlayışının karşılaşmasını favorilerinize ekleyin. Eski FBI direktörü Comey ve ABD Başkanı Trump’ı karşı karşıya getiren bir çatışmayı kaçırmayın.

PARADISE LOST
BEIN CONNECT


Stanford’da eğitim görmüş bir psikiyatrın gözünden tanık olduğumuz hikayede modern bir ailenin yaşamını izliyoruz. Genç kadının ailesi hakkında ortaya çıkan sırları ve hayatlarında yaşanan kalıcı değişiklikleriyse merakla takip ediyoruz.

ALEV ALEV
SHOW TV


Birbirinden farklı ve güçlü üç kadının kesişen hayatları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz ile ekranlara geliyor. Alışılagelmiş anlatım şeklinin dışında, şiddet ve adaletsizlik hikayelerine tanıklık ediyoruz. Kendi dünyasında mutluluğun peşinde koşan Çiçek, şiddet dolu evliliğinden kurtulmaya çalışan Cemre ve şimdiye dek gerçekle yüzleşmek zorunda kalmamış Rüya’nın yaşadıklarını -aslındaçok iyi biliyoruz. Mücadele yolları ve adalet arayışıyla ilhamını hayattan alan bir yapım. Kumandayı bir kenara bırakın, göreceğimiz çok şey var!

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