Eleştirilere dayanamadı

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Grinin Elli Tonu'nun sinema uyarlamasında Christian Grey'i canlandıracak Charlie Hunnam rolü bıraktı.

Açıklandığı günden beri hayranlarının eleştiri oklarına maruz kalan, Grinin Elli Tonu'nun sinema uyarlamasında Christian Grey'i canlandıracak Charlie Hunnam rolü bıraktı. Son yılların en çok konuşulan roman üçlemesi "50 Ton"un ana karakterlerinden Christian Grey’i İngiliz aktör Charlie Hunnam'ın canlandırılacağı açıklanmıştı. Açıklamanın yapıldığı andan itibaren serinin hayranları oyuncu tercihine karşı tepkilerini sosyal platformda yoğun bir biçimde dile getirmişti. Gerekçe olarak filmin, Hunnam’ın rol aldığı Sons of Anarchy dizisinin çekimleriyle çakışacağı gösterilse de eleştirilerin de bu kararda payı büyük olsa gerek. Şimdi merak konusu olan Grey'i kimin canlandıracağı...



