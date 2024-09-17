Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak

Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak - Resim : 1

Lily Collins'in başrolünü üstlendiği Emily in Paris dizisi,  yeni sezon için onay aldı. 

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Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak - Resim : 2

Dizinin başrol oyuncusu, dizinin 5. sezonuyla ekranlara geleceğini müjdeledi. Dizinin 4. sezonunun 2. kısmı 12 Eylül'de yayınlanmıştı.

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Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak - Resim : 3

Son bölümlerde İtalya'ya taşınan Emily, yeni sezonda Roma'da olacak.

Dizinin kadrosunda; Samuel Arnold, Bruno Gouery, Ashley Park ve William Abadie gibi isimler rol alıyor. 