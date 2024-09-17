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Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak
Netflix'in en sevilen dizilerinden biri olan Emily in Paris, 5. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Lily Collins'in başrolünü üstlendiği Emily in Paris dizisi, yeni sezon için onay aldı.
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Dizinin başrol oyuncusu, dizinin 5. sezonuyla ekranlara geleceğini müjdeledi. Dizinin 4. sezonunun 2. kısmı 12 Eylül'de yayınlanmıştı.
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Son bölümlerde İtalya'ya taşınan Emily, yeni sezonda Roma'da olacak.
Dizinin kadrosunda; Samuel Arnold, Bruno Gouery, Ashley Park ve William Abadie gibi isimler rol alıyor.