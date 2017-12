Gülmek, eğlenmek hepimizin hakkı. Günlük hayat içinde stres içinde koşturmaya devam ederken hepimiz gülmeyi unutuyoruz. Bizi güldürecek en iyi yöntemlerden biri de hiç kuşkusuz ki komedi filmleri. Biraz neşelenmek herkese iyi gelecek ve sıkıntıları, stresi unutturacaktır. Özellikle kış aylarında hafta sonu stresinizi azaltmak için sinema salonlarını doldurmanız muhtemel. Böyle anlarda size en iyi gelecek film türleri, kahkahadan midenize kramplar girmenizi sağlayacak eğlenceli komedi filmleri olacaktır. Bu filmleri evde battaniye ve patlamış mısır eşliğinde izleyerek dilediğiniz kadar kahkaha atabilirsiniz.

En İyi Romantik Komedi Filmi

Komedi filminin içerisine bir de romantizm eklenince ayaklarınızı yerden kesebilir diyebiliriz. Her defasında tekrar tekrar izleyeceğiniz romantik komedi filmleri saymakla bitmez. Bunların içerisinden en iyi olanlar ve izlemekten sıkılmayacaklarınız oldukça fazla.



Notting Hill (Aşk Engel Tanımaz)

Favori olarak bilinen romantik komedi filmlerinin en başında yer alan elbette Aşk Engel Tanımaz filmidir. Çok fazla romantik komedi filmi sevmiyorsanız, bu filmi izledikten sonra kararınız değişebilir hatta aşka bakış açınız bile değişebilir. Julia Roberts, Hugh Grant’ın başrollerini oynadığı filmde, Anna Scott (Julia Roberts)dünyaca tanınmış ünlü bir sinema yıldızıdır ve bütün dergi ve magazinlere kapak olmuştur. Ne yaparsa bütün dünyaya anında yayılmaktadır. William Thacker (Hugh Grant) ise bir kitabevinin sahibidir. İşleri durgun ve kötü bir ev arkadaşı vardır. Boşandığı zamandan beri bir aşk hayatı yoktur. Her ikisinin de hayatlarında bir eksiklik vardır ve birbirlerini gördükleri andan itibaren hayatları değişir. Soğuk kış aylarında içinizi ısıtacak bu filmi mutlaka izleyin.





50 First Dates (50 İlk Öpücük)

Adam Sandler ve Drew Barrymore’un başrollerini paylaştığı en iyi romantik filmler arasında yer alabilecek bir filmdir. Sanki ikisi için yazılmış olan bir filmdir. Unutulmaz aşk dolu bir filmdir. Filmi izledikten sonra aşk insana her şeyi yaptırır diyebiliriz. Henry Roth (Adam Sandler) bağlılıktan korkan bir adamken güzel Lucy (Drew Barrymore’un) ile karşılaşır. Daha ilk karşılaşmalarında birbirlerine olan ilgisi ikisinin de dikkatine çeker ve Henry sonunda hayallerindeki kadını bulduğunu düşünür. Ancak Lucy ’nin kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını ve kendisini hemen ertesi günü unuttuğunu fark eder. Henry bu durumun kendisine engel olmasına izin vermez ve Lucy kendisine her gün aşık etmek için uğraşır.





As Good As It Gets (Benden Bu Kadar)

Başrollerini Jack Nicholson ve Helen Hunt oynadığı filmde gülmekten kendinizi alamayabilirsiniz. Çok büyük oyuncuların başında yer alan Jack Nicholson oldukça zor bir insan ve aynı zamanda obsesif usta bir yazardır. Jack Nicholson ve Helen Hunt'a Oscar kazandıran As Good as It Gets filmi ile birbirinden farklı 3 kişinin arkadaşlığını izleyebilirsiniz. Jack Nicolson takıntıları olan yaşlı bir yazardır. Garson olarak çalışan bir anne ve eşcinsel bir ressam arasında oluşan muhteşem bir film diyebiliriz. Ressamın bir kaza sonucu hastaneye götürülmesiyle başlayan süreçte bu üçlü birbirlerine zamanla alışacaklardır. Önyargıları, alışkanlıkları ve farklılıkları onları bu yoldan ayırmaya neden olacak mıdır? İzleyip görmeniz gerekmektedir.





En İyi Yerli Komedi Filmi

Eyvah Eyvah Serisi

Ata Demirer ve Demet Akbağ başrollerini oynadığı filmde gülmekten karnınıza ağrılar girebilir. Çanakkale Geyikli bölgesinde çekilen film saf çocuk Hüseyin’nin babasının yaşadığını öğrenmesi ve İstanbul’a gelmesi ile başlar. Film’de Hüseyin ve Firuzan’ın hayat hikayesini konu alarak renklenir ve kahkahalarınız büyür.





Düğün Dernek

Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Rasim Öztekin’inin başrollerini oynadığı en iyi yerli komedi filmleri arasında yerini almıştır. Sivas’ın Esenyurt köyünde geçen hikâyede İsmail’in oğlu bir gün yurt dışından gelir. İlk önce memleket hasreti olarak görülse de gelme sebebi ortaya çabuk çıkar. Tarık yurt dışında çalıştığı ülkede bir kıza âşık olur ve aynı ülkede yaşamak için tek şart evlenmeleridir. Babası ise düğün yapamadan olmaz der ve alelacele 10 gün içerisinde oğluna düğün hazırlıklarına başlar ve hikâyede burada başlar. Bütün hazırlıklar bitti derken, düğün günü yaşanan olaylar sizi gülmekten öldürebilir.