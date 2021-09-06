Erken rezervasyon: The French Dispatch

Kalabalıklar halinde, beyaz perdeye diktiğimiz gözlerimiz, bir yönetmenin gözünden anlatılanları takip etmek istiyor. Tüm bu hüznümüzü dağıtan iyi haber ise Wes Anderson ve meşhur renk paletlerini ustaca kullandığı bir film karşımızda.

YAZI: BARAN ALIŞKAN

2021 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan The French Dispatch, 20. yüzyılda Fransa’nın hayali bir şehrinde yaşayan Amerikalı gazetecilere yazılmış bir aşk mektubu’ olarak tanımlanıyor.

Kendi dergisini kuran bir gazetecinin hikayesine şahit olacağımız film, adeta bir yıldızlar karması olarak da erken rezervasyonu hak ediyor. Tilda Swinton, Bill Murray, Willem Dafoe, Elisabeth Moss, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Edward Norton, Adrien Brody, Owen Wilson ve daha bu satırlara sığmayacak birçok ünlü isim filmde yetenekleriyle bizleri büyüleyecek.

Son yılların en gösterişli kadrosuna sahip The French Dispatch için saatlerimizi ayarlayım. Bunu kaçırmak istemezsiniz!