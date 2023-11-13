Esaret (Locked In) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Yönetmen Nour Wazzi'nin ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyan gerilim filmi Esaret (Locked In), 1 Kasım tarihinde Netflix kütüphanesinde yerini aldı. Peki Esaret (Locked In) filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yakından bakalım...
1 Kasım tarihinde Netflix'te yayınlanan Esaret (Locked In), sadece 5 günlük izlenme süresinin ardından Netflix'in Küresel Top 10 listesinde bir numaraya yerleşmeyi başardı. Esaret'in senaryosu Britanyalı yazar ve yönetmen Rowan Joffé imzasını taşıyor. İşte Esaret (Locked In) filmi konusu, oyuncuları...
Esaret Filmi Künyesi
Tür: Suç, Dram, Gizem ve gerilim
Orijinal Dil: İngilizce
Yönetmen: Nour Wazzi
Yazar: Rowan Joffe
Yayın Tarihi (Yayın): 1 Kasım 2023
Çalışma süresi: 1 saat 36 dakika
Esaret (Locked In) filmi konusu
SJ Watson'ın Uyuyana Kadar (Before I Go to Sleep) adlı çok satan romanından uyarlanan 1 saat 36 dakikalık film, eski bir Hollywood yıldızı olan Katherine'in hikayesini merkeze alıyor.
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: İyi kalpli bir hemşire, komadaki bir hastanın sırlarını açığa çıkarmaya çalışır. Fakat sırların ardında acı bir rekabet, ihanet ve cinayetin yattığını keşfeder.
Esaret filminin konusu şöyle: İyi kalpli hemşire, bir hastanın derin sırlarını keşfetmeye çalışıyor, ancak bu sırların ötesinde beklenmedik entrikalar, sadakatsizlik ve hatta cinayet gizleniyor. Lina, hayatının aşkıyla evlenmek gibi hayal ettiği bir adım atmış, ancak beklenmedik bir şekilde evliliği mutusuluğa sürüklenir. Kayınvalidesi Katherine ile anlaşmazlık yaşamaktadır ve bu anlaşmazlık, onları birbirine karşı bir savaşın içine sürükler. Bu karmaşık ilişki, Lina’yı sırların, sadakatsizliklerin ve hatta onun yok olmasına yol açabilecek bir komplonun içine çeker. Gerçek mağdur kimdir ve Lina, kimden yardım alabilir?
Esaret (Locked In) filmi oyuncu kadrosu
- Famke Janssen
- Rose Williams
- Alex Hassell
- Finn Cole
- Anna Friel
En çok izlenen yapım oldu
16 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun olan Esaret, 30 Ekim - 5 Kasım haftasında 28,8 milyon saat izlendi ve 17,8 milyon toplam görüntüleme alarak bu dönemde Netflix'te açık ara en çok izlenen yapım oldu.