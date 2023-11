Esaret (Locked In) filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

1 Kasım tarihinde Netflix'te yayınlanan Esaret (Locked In), sadece 5 günlük izlenme süresinin ardından Netflix'in Küresel Top 10 listesinde bir numaraya yerleşmeyi başardı. Esaret'in senaryosu Britanyalı yazar ve yönetmen Rowan Joffé imzasını taşıyor. İşte Esaret (Locked In) filmi konusu, oyuncuları...

Esaret Filmi Künyesi

Tür: Suç, Dram, Gizem ve gerilim

Orijinal Dil: İngilizce

Yönetmen: Nour Wazzi

Yazar: Rowan Joffe

Yayın Tarihi (Yayın): 1 Kasım 2023

Çalışma süresi: 1 saat 36 dakika

Esaret (Locked In) filmi konusu

SJ Watson'ın Uyuyana Kadar (Before I Go to Sleep) adlı çok satan romanından uyarlanan 1 saat 36 dakikalık film, eski bir Hollywood yıldızı olan Katherine'in hikayesini merkeze alıyor.

Netflix filmi şöyle tanıtıyor: İyi kalpli bir hemşire, komadaki bir hastanın sırlarını açığa çıkarmaya çalışır. Fakat sırların ardında acı bir rekabet, ihanet ve cinayetin yattığını keşfeder.

Esaret filminin konusu şöyle: İyi kalpli hemşire, bir hastanın derin sırlarını keşfetmeye çalışıyor, ancak bu sırların ötesinde beklenmedik entrikalar, sadakatsizlik ve hatta cinayet gizleniyor. Lina, hayatının aşkıyla evlenmek gibi hayal ettiği bir adım atmış, ancak beklenmedik bir şekilde evliliği mutusuluğa sürüklenir. Kayınvalidesi Katherine ile anlaşmazlık yaşamaktadır ve bu anlaşmazlık, onları birbirine karşı bir savaşın içine sürükler. Bu karmaşık ilişki, Lina’yı sırların, sadakatsizliklerin ve hatta onun yok olmasına yol açabilecek bir komplonun içine çeker. Gerçek mağdur kimdir ve Lina, kimden yardım alabilir?

Esaret (Locked In) filmi oyuncu kadrosu

Famke Janssen

Rose Williams

Alex Hassell

Finn Cole

Anna Friel





En çok izlenen yapım oldu

16 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun olan Esaret, 30 Ekim - 5 Kasım haftasında 28,8 milyon saat izlendi ve 17,8 milyon toplam görüntüleme alarak bu dönemde Netflix'te açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Esaret (Locked In) filmi fragmanı