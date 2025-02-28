Eşref Rüya dizisinden ilk kareler ve fragman yayınlandı

EŞREF RÜYA KONUSU NE?

Yıllar önce yetim kalan ve kendisini suç dünyasının içinde bulan Eşref, zamanla bu dünya içerisinde yönetici konumuna gelmiştir. Yetim olmasından gelen yalnızlığını kapatmak için bu yola giren Eşref’in kırmızı çizgisinin yetimler olduğu görülüyor. Yetim kaldığı zamanları hiç unutmayan Eşref için yetimler kardeşi gibi…

Suç dünyasının yöneticileri arasında yer alan Eşref, büyük bir sorumluluk da yüklenmiştir. Her ne kadar yönetici olsa da hep bir yerlerde huzuru arayan Eşref’in karşısına beklenmedik bir zamanda Nisan çıkar ve Eşref için hayat artık daha başka olacaktır.