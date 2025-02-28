Eşref Rüya dizisinden ilk kareler ve fragman yayınlandı
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolde olduğu Kanal D'nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’'nın merakla beklenen fragmanı ve diziden ilk kareler yayınlandı.
Kanal D'nin yeni dizisi ‘Eşref Rüya’ için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolünü paylaştığı dizinin heyecanla beklenen fragman yayımlandı.
Geniş kadrosu ve dikkat çeken çekimleri ile Eşref Rüya'nın fragmanı kısa zamanda büyük ilgi gördü.
EŞREF RÜYA KONUSU NE?
Yıllar önce yetim kalan ve kendisini suç dünyasının içinde bulan Eşref, zamanla bu dünya içerisinde yönetici konumuna gelmiştir. Yetim olmasından gelen yalnızlığını kapatmak için bu yola giren Eşref’in kırmızı çizgisinin yetimler olduğu görülüyor. Yetim kaldığı zamanları hiç unutmayan Eşref için yetimler kardeşi gibi…
Suç dünyasının yöneticileri arasında yer alan Eşref, büyük bir sorumluluk da yüklenmiştir. Her ne kadar yönetici olsa da hep bir yerlerde huzuru arayan Eşref’in karşısına beklenmedik bir zamanda Nisan çıkar ve Eşref için hayat artık daha başka olacaktır.
EŞREF RÜYA OYUNCULARI KİMLER?
Başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda da başarılı isimler yer alıyor. Dizide Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in yanı sıra Büşra Develi, Necip Memili, Ceren Benderlioğlu, Ahmet Rıfat Şungar, Kaan Turgut, Şener Savaş, Tolga Tekin, Ahmet Yıldırım, Görkem Sevindik, Macit Koper, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Aşkın Şenol, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu gibi isimler de yer alıyor.