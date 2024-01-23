Gaddar dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gaddar dizisi ne zaman, hangi kanalda?

Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Gaddar’ FOX’ta seyircisiyle buluştu. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan ve Onur Saylak’ın yer aldığı Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran gibi önemli isimleri kadrosunda buluşturan dizinin senaryosunu Hürer Ebeoğlu kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

GADDAR'IN KONUSU NEDİR?

Uzun süren askerlik görevinden evine gelen Dağhan’ın (Çağatay Ulusoy) hayatı artık bıraktığı gibi değildir. Sevdiği kız Aydan (Sümeyye Aydoğan) ona haber vermeden çekmiş gitmiş, kardeşi Rüzgar (Fatih Berk Şahin) ise karanlık bir dünyanın içine düşmüştür. Dağhan’ın bir anda tepetaklak olan hayatının içinde gaddara dönüşüm hikayesini konu alıyor.

Dizinin tanıtımına Erkin Koray’ın ‘Gaddar’ şarkısı eşlik ediyor.

GADDAR DİZİSİ OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy, Sümeyye Aydoğan, Onur Saylak, Erdal Özyağcılar, Laçin Ceylan, Hakan Salınmış, Müge Bayramoğlu, Deniz Özerman, Neslihan Yeldan, Fatih Berk Şahin, Aytek Şayan, Musab Ekici ve Uğur Yıldıran yer alıyor.

GADDAR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Gaddar dizisi Cuma akşamları FOX ekranlarında yayınlanıyor.

GADDAR DİZİSİ İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağhan üç çocuklu bir ailenin en büyüğü... Ailesiyle, orta halli bir mahallede mütevazı bir hayat sürmüş. Kendini bildi bileli tek gayesi ailesine yardım etmek ve onları mutlu etmek olmuş. Kendi hayatını, sevdiği kadınla evlenmeyi dahi onlar için ertelemek zorunda kalmış. Bir gün babasıyla yaşadığı şiddetli bir tartışma sonrası Dağhan askere gitmeye karar veriyor. Görevini tamamlayıp dönmek üzereyken sevgilisi Aydan’ın kendisinden habersiz bir güzellik yarışmasına katıldığını öğreniyor. Öfkesine hakim olamayıp Aydan’dan ayrılıyor, tezkere bırakıp özel harekata katılıyor.

Yaşadığı bazı travmatik olaylar sonrası biraz kafa izni yapmak için memlekete dönüyor. Ama hiçbir şeyi bıraktığı gibi bulamıyor. Ayrı olduğu sevgilisi Aydan ortadan kaybolmuş. Onunla öyle tutkulu bir aşkları var ki ayrıyken bile tam ayrı değiller, bu yüzden onu bulamamak çok koyuyor Dağhan’a... Ailesi dağılmış... Kız kardeşinin adamın biriyle kaçtığını öğreniyor, erkek kardeşi okulu bırakıp pis işlere bulaşmış, babası ve annesi küs. Evi ayakta tutan oymuş meğer, o gidince her şey dağılmış. Mahallede de işler eskisi gibi değil, kötü kötü tipler sarmış ortalığı, eski arkadaşları çeşitli yasa dışı işlere girmiş. Parayı bulan “Bey” olmuş, kimse değirmenin suyu nereden geliyor diye sormuyor.

Böyle kaotik bir ortamda bir de Müdür denen tip çıkıyor ortaya. Dağhan’a bir iş teklif ediyor. “Tetikçilik”. Dağhan şiddetle reddediyor. Ama en yakın arkadaşı Samet’i korumaya çalışırken kendini belanın tam ortasında buluyor. Sevdiklerini bu beladan uzak tutmak için acımasız olması gerektiğini fark ediyor.

GADDAR DİZİSİ 2. BÖLÜM TANITIM FRAGMANI