GAİN, bulut sağlayıcısı olarak Amazon Web Services'i (AWS) tercih ettiğini duyurdu

Yerli-yabancı yapımlarla dikkat çeken GAİN, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki teknolojik ihtiyaçlarını karşılayabilmek için operasyonlarını AWS Bulut’a taşıyacak.

Kısa bir süre önce dördüncü yılına giren ve yaklaşık 3 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunan GAİN, 2025 yılında çoklu dil desteği ile küresel olarak genişlemeyi hedefliyor. AWS, tüm bulut sağlayıcıları arasında en büyük küresel altyapıya sahip ve AWS CloudFront Edge Location, veri, video, uygulama ve uygulama programlama arayüzlerinin (API'ler) Türkiye dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara ulaştırılmasını hızlandıran son derece güvenli bir içerik teslim ağı (CDN) olan Amazon CloudFront'un sağladığı tüm avantajları beraberinde getiriyor.



GAİN, AWS Elemental MediaPackage ile video içeriğini hazırlayacak, koruyacak ve tek bir video girdisini alıp birden çok akış biçiminde paketlemenin yanı sıra izleyici talebine göre çıktıları otomatik olarak ölçeklendirerek çok çeşitli bağlı cihazlara dağıtacak. Amazon Rekognition da GAİN’e görüntü ve videolardan bilgi ve içgörü elde etmek için önceden eğitilmiş ve özelleştirilebilir bilgisayarlı görü (CV) özellikleri sunacak.

Temel modellerle üretken yapay zeka uygulamaları oluşturmanın ve ölçeklendirmenin en kolay yolu olan Amazon Bedrock’la ile ise içerik özetleme, deşifre yoluyla konuşma analizi ve içeriklerin tür, duygu ve Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) puanları gibi kriterlere göre sınıflandırılması gibi eylemler için üretken yapay zeka tabanlı analiz yapılacak.





