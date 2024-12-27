Gassal dizisi 2. sezon olacak mı? Gassal 2. sezon tarihi belli mi?

TRT'nin dijital platformu Tabii’de izleyicilerle buluşan Gassal dizisi, farklı konusu ve çarpıcı afişleriyle büyük bir etki doğurdu. İlk sezonu 21 Aralık'ta 10 bölüm yayınlanan diziyi bir çırpıda bitirenler ise ikinci sezonu bekliyor.

Gassal dizisi 2. sezon olacak mı?

Dizinin 2. sezonu için resmi bir yayın tarihi henüz açıklanmamış olsa da, başrol oyuncusu Ahmet Kural, çekimlerin devam ettiğini duyurdu. Kulislerde konuşulanlara göre, yeni sezonun Haziran 2025’te Tabii platformunda izleyicilerle buluşması bekleniyor.

Gassal konusu

Gassal birinci sezonda Ahmet Kural’ın canlandırdığı Baki karakteri, hayatının büyük bir bölümünü ölüleri yıkayarak geçiren bir gassaldır. Bir gün, kendi ölümünden korkmaya başlar ve bir anda hayatını değiştirmeye karar verir. Sosyalleşmeye çalışan Baki, geçmişte yaşadığı travmalarla yüzleşir ve hayatın anlamını sorgulamaya başlar.