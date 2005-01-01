Geena Davis, Grey's Anatomy kadrosunda!

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Aktris Geena Davis, hastanenin yeni cerrahına hayat verecek.

2005 yılından beri ABC kanalında ekranlara gelmeye devam eden Shonda Rhimes imzalı medikal drama Grey’s Anatomy, 11. sezonu için yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor! Thelma & Louise, Beterböcek (Beetlejuice) gibi filmlerden tanıdığımız Oscar ödüllü oyuncu Geena Davis; sevilen yapımın yeni sezonunda yer alacak. Düzenli bir rolde karşımıza çıkacak ve önemli bir karaktere hayat verecek aktris, Grey Sloan Memorial Hastanesi’nde çalışan bir cerrahı canlandıracak. İlk sezondan beri Cristina karakteri ile izlediğimiz Sandra Oh’nun diziden ayrılmasının ardından, bakalım Davis kadrodaki boşluğu doldurabilecek mi…



Meredith'in annesi Ellis Grey’i canlandıran Kate Burton’ın, Altın Küre ödüllü dizinin yeni sezonunda dönüş yapacağını önceden bildirmiştik. Amelia Shepherd olarak izlediğimiz Caterina Scorsone ve Maggie Pierce’a hayat veren Kelly McCreary de, gelecek sezon dönüş yapacaklar arasında… Grey’s Anatomy’nin 11. sezonu, 25 Eylül Perşembe akşamından itibaren ekranlara gelmeye başlayacak.