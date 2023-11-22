Gilmore Girls konusu ne, oyuncuları kimler?

Senaryosunu Amy Sherman-Palladino’nun yazdığı, başrollerinde; Lauren Graham ve Alexis Bledel’in yer aldığı Gilmore Girls dizisi 7 sezon ve 154 bölümden oluşmaktadır. 2000 - 2007 yılları arasında yayımlanan dizinin bölüm uzunlukları ortalama 44 dakikadır. İlk kez 5 Ekim 2000 tarihinde The WB Television Network kanalında yayımlanan dizi, daha sonra 15 Mayıs 2007 tarihinde The CW Television Network kanalında yayımlanan 7. sezon finaliyle ekranlara veda etmiştir. Dizi, Türkiye'de CNBC-e televizyon kanalı tarafından gösterilmiştir. Dizi şuan Netflix tarafından da yayınlanmaktadır.

Gilmore Girls konusu ne?

"Gilmore Girls" (2000) dizisi, Lorelai ve kızı Rory Gilmore'un hayatını konu alan bir dramedydir. Lorelai, zengin bir aileden gelmesine rağmen, genç yaşta ailesinden ayrılarak hayatını kendi başına kurmuştur. Rory ise Lorelai'nin tek çocuğudur ve annesi gibi zeki, esprili ve kitap kurdu bir kızdır.

Dizi, hayali bir kasaba olan Stars Hollow'da geçmektedir. Lorelai ve Rory, kasabada yaşayan insanlarla birlikte, aileleriyle ve romantik ilişkileriyle başa çıkmak zorundadırlar. Dizi, Lorelai ve Rory'nin özel ilişkilerine ve arkadaşlıklarına odaklanırken, aynı zamanda hayatta kalma, büyüme ve değişme konularına da değinir.

"Gilmore Girls", zeki diyalogları, esprili karakterleri ve popüler kültür referanslarıyla tanınır. Dizi, aile, arkadaşlık, aşk ve hayatta kalmak gibi evrensel konuları ele alırken, bir yandan da eğlenceli ve samimi bir ortam sunar.

Gilmore Girls oyuncuları

Lauren Graham (Lorelai Gilmore)

Alexis Bledel (Rory Gilmore)

Scott Patterson (Luke Danes)

Melissa McCarthy (Sookie St. James)

Keiko Agena (Lane Kim)

Yanic Truesdale (Michel Gerard)

Kelly Bishop (Emily Gilmore)

Edward Herrmann (Richard Gilmore)