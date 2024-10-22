Gizli bahçe dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli bahçe nerede çekiliyor?
Yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği Gizli bahçe dizisi NOW ekranlarında yayın macerasına başladı. Gizli bahçe dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Gizli bahçe nerede çekiliyor? Yakından bakalım...
Başrollerinde Murat Yıldırım ve Ebru Şahin'in yer aldığı, Now TV'nin yeni dizisi Gizli Bahçe ilk bölümü ile 15 Ekim'de izleyici ile buluştu.
Gizli bahçe dizisi konusu ne?
Gizli Bahçe’nin konusu; Nazlı, oğlu Memo’yla yaşayan yoksul, bekar ve genç bir annedir. Memo’nun güçlü ve zengin amcası Demir Akçınar, vefat eden abisinin bir oğlu olduğunu öğrenince Memo’ya sahip çıkmak için peşlerine düşer. Nazlı’nın mesleğini öğrendiği anda, yeğeninin böyle bir kadının yanında büyümesine izin vermeyecektir. Memo’yu alabilmek için büyük bir savaş başlatır. Kendini bu mücadelenin içinde bulan Nazlı aslında Demir’in düşündüğü gibi biri değildir, daha büyük bir sırrı vardır. Nazlı ve Demir, Memo’nun iyiliği için savaşırken Akçınar ailesinin oyunları, yıllardır saklanan sırlar ve geçmişten gelen gölgeler onların bu savaşını daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecektir.
Gizli bahçe dizisi oyuncuları kimler?
Hikayesini Neşe Şen’in, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice’nin, yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstlendiği dizinin güçlü oyuncu kadrosunda; Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’e; Kerem Özdoğan, Ezgi Eyüboğlu, Çağdaş Onur Öztürk, Uğur Çavuşoğlu, Zerrin Nişancı, Kubilay Karslıoğlu, Burcu Türünz, Gülin İyigün, Birsen Dürülü, Hakkı Ergök, Gamze Topuz, Cemil Büyükdöğerli, Yıldırım Memişoğlu, Sude Belkıs, Eren Dinç, Toprak Kahraman ve çocuk oyuncu Pamir Boyraz eşlik ediyor.
Gizli bahçe nerede çekiliyor?
Gizli Bahçe dizisinin çekimlerinin bir kısmı Fas’ın büyüleyici şehri Marakeş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.
Dizide ünlü mimar Demir karakterine hayat veren Murat Yıldırım, Marakeş’te kamera karşısına geçti. Marakeş sahneleri dizinin ilk bölümlerinde izleyiciyle buluştu.