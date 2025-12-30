Halef bu hafta var mı, yok mu? Halef dizisi yeni bölüm ne zaman?
Reklam sözleşmelerinin yenilenmesi ve tatil dönemi nedeniyle 1 Ocak haftası, televizyon kanallarının en az yeni bölüm yayınladığı dönem. Bu nedenle izleyiciler "Halef bu hafta var mı, yok mu? Halef dizisi yeni bölüm ne zaman?" sorularına yanıt arıyor...
"Halef: Köklerin Çağrısı" dizisinin bu haftaki durumu, yılbaşı haftası nedeniyle izleyiciler arasında büyük bir merak konusu oldu.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın bilgilerine göre dizinin bu hafta ara verme ihtimali bulunuyor. Ancak fragmanın yayınlanması ve dizinin akışta yer alması nedeniyle yeni bölümle ekrana gelme ihtimali de var
Bu nedenle NOW TV’den yapılacak resmi bir açıklama ya da güncel yayın akışı, Halef’in bu haftaki akıbetini netleştirmiş olacak.
Yeni bölümde neler olacak?
Melek ve Sultan İttifakı: Melek, duygularını bir kenara bırakıp Sultan’ın "stratejik hamleler" okuluna dahil oldu. Bu, konak içindeki hiyerarşiyi sarsacak. Sultan’ın Melek’i kendi halefi olarak hazırlaması, konaktaki diğer kadınlar arasında büyük bir huzursuzluk yaratıyor.
Yıldız'ın "Sessiz" Savaşı: Yıldız, Melek gibi gürültülü bir savaş yerine Serhat’ın kalbine giden yolu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ancak Melek’in konaktaki varlığı, Yıldız için her geçen gün daha büyük bir tehdit.