Halef bu hafta var mı, yok mu? Halef dizisi yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölümde neler olacak?

Melek ve Sultan İttifakı: Melek, duygularını bir kenara bırakıp Sultan’ın "stratejik hamleler" okuluna dahil oldu. Bu, konak içindeki hiyerarşiyi sarsacak. Sultan’ın Melek’i kendi halefi olarak hazırlaması, konaktaki diğer kadınlar arasında büyük bir huzursuzluk yaratıyor.

Yıldız'ın "Sessiz" Savaşı: Yıldız, Melek gibi gürültülü bir savaş yerine Serhat’ın kalbine giden yolu sağlamlaştırmaya çalışıyor. Ancak Melek’in konaktaki varlığı, Yıldız için her geçen gün daha büyük bir tehdit.

