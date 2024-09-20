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Haluk Bilginer ikinci kez Emmy'ye aday gösterildi!
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 2024 Uluslararası Emmy Ödülleri’nde 'En İyi Erkek Oyuncu' kategorisinde aday gösterildi.
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2019 yılında 'Şahsiyet'de hayat verdiği 'Agâh Beyoğlu' karakteriyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanan Haluk Bilginer, bir kez daha En İyi Erkek Oyuncu dalında aday gösterildi.
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2024 Uluslararası Emmy Ödülleri adaylıkları dün Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından açıklandı.
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14 kategoride ve 21 ülkeyi kapsayan 56 aday yarışacak. Adaylar, ödül töreninden önce 22-24 Kasım tarihleri arasında New York’ta özel etkinliklerde bir araya gelecek.
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25 Kasım 2024 Pazartesi günü New York’ta düzenlenecek 52. Uluslararası Emmy Ödülleri Galası’nda kazanan isimler duyurulacak.