Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Limon Yapım’ın atv için çektiği dizi ekibine gelen bilgide projenin 4.bölüm’de final yapacağı duyuruldu ve ekibe “5.bölümü çekemeyeceğimizi üzülerek bildiririz” bilgisi geçildi.