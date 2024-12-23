Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi

Holding dizisi 1. bölümü ile 5 Aralık Perşembe akşamı ATV ekranlarında ekran macerasına başlamıştı. Diziden izleyicilere kötü haber geldi.

Özge Çolak

Özge Çolak
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Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 1

Limon Yapım imzalı Holding dizisi 1. bölümü ile 5 Aralık Perşembe akşamı ATV ekranlarında ekran macerasına başlamıştı. 

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Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 2

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı dizinin izleyicilerine kötü haber geldi. 

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Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 3

Birsen Altuntaş’ın haberine göre Limon Yapım’ın atv için çektiği dizi ekibine gelen bilgide projenin 4.bölüm’de final yapacağı duyuruldu ve ekibe “5.bölümü çekemeyeceğimizi üzülerek bildiririz” bilgisi geçildi.

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Holding dizisi final mi yapıyor? Dizi hakkında karar verildi - Resim : 4

Dizi kadrosunda Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ, Kayra Şenocak, Ozan Gözel, Ali İl, Gün Koper, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Atsız Karaduman ve Macit Koper’i buluşturuyor.   