Horns filminden İlk fragman

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Daniel Radcliffe'in başrolde yer aldığı Horns filminden ilk teaser yayınlandı.

Korku - gerilim sinemasının genç kuşak içerisindeki en yetenekli yönetmenlerinden biri olan Alexandre Aja'nın yönetmenliğini üstlendiği, Joe Hill'in öyküsünden perdeye uyarlanan Horns filminden ilk teaser yayınlandı!



Kız arkadaşının katilini arayan genç bir adamın fantezi ögeleriyle süslü öyküsünü izleyeceğimiz filmde; bir gün kafasında bir çift boynuzla uyanan Martin Perrish'in gerilim dozu fazlasıyla yüksek çarpıcı hikayesi anlatılıyor.



Senenin en çok dikkat çeken bağımsız sinemasal mahsullerinden biri olan filmde başrolleri Daniel Radcliffe ve Juno Temple paylaşıyor!