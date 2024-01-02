İbo Show'un yılbaşı özel programına 'ekran filtresi' damga vurdu

İbo Show'un yılbaşı özel programında Hülya Avşar, Bülent Serttaş, Aleyna Tilki, Resul Dindar, Cenk Eren, Serdar Ortaç, Şafak Sezer, Norm Ender, İdo Tatlıses, Tefo&Seko ikilisi ve Romantik Erhan konuk oldu.

İZLEYENLER İNANAMADI

Ancak yılbaşında İbo Show'u izleyenler ekran filtresini görünce bir hayli şaşırdılar. Çünkü ünlü isimlerin yüz hatları adeta kaybolmuştu. Bunun üzerine ünlü yapımcı Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"25 YIL BU İŞİ YAPTIM, BÖYLE BİR FİLTRE GÖRMEDİM"

Armağan Çağlayan, “25 yıl televizyon işi yaptım, ben böyle bir filtre görmedim. Hadi ben görmedim. O bantı yayından önce teknik yönetmen de mi görmedi? İnanılır gibi değil” dedi.

MASUMİYET DİZİSİNDEKİ FİLTRE HATIRLATILDI

Bir sosyal medya kullanıcısı ise Hülya Avşar'ın daha önce rol aldığı 'Masumiyet' adlı dizideki filtreyi hatırlatarak, "Bu flu görüntünün sebebi kesinlikle Hülya Avşar. Her gittiği yere götürüyor. Masumiyet bir ara Kösem de de yapılmıştı" yorumunu yazdı.

Ve ardından sosyal medyada programla ilgili birçok yorum yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları: