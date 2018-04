İncir Reçeli 2 vizyonda!

5'i yerli 9 yeni filmin vizyona girdiği 17 Ekim haftasının en iddialı yapımı, müzisyen ve oyuncu Halil Sezai'nin başrolünde oynadığı "İncir Reçeli 2" İşte haftanın diğer filmleri...