İşte bu hafta yayına girecek yeni diziler!
İşte hem dijital platformlarda hem de televizyonlarda bu hafta yayına girecek yeni diziler...
Şahane Hayatım
Fox TV: Aşk 101, Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler gibi fenomen dizilerin senaristi Meriç Acemi imzası taşıyan Şahane Hayatım zor şartlar altında büyüyen Şebnem'in türlü engellere rağmen kurduğu şahane hayatının geçmişinden gelen bir iz sonucu değişmesini konu ediniyor.
Yayın Günü: 1 Kasım 2023
Sakla Beni
Star TV: Geçtiğimiz sezonun fenomen dizileri Yalı Çapkını ve Ömer'e imza atan OGM Pictures'ın bu sezonki ilk yeni dizisi Sakla Beni Naz ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde müstakbel eşinin hizmetlisi İncila ile tanışan Mete'nin değişen yaşamını takip ediyor.
Yayın Günü: 2 Kasım 2023
Terzi - 3. Sezon
Netflix: İlk sezonu Mayıs, ikinci sezonu Temmuz ayında yayınlanan Terzi üçüncü sezonuyla ekranlara dönüyor. Dizi, en yakın arkadaşının müstakbel eşine gelinlik hazırlamaktayken ona aşık olan bir terzinin dramatik hikayesine odaklanıyor.
Yayın Günü: 3 Kasım
All the Light We Cannot See
Netflix: Anthony Doerr'in Pulitzer ödüllü aynı adlı romanından uyarlanan All the Light We Cannot See 2. Dünya Savaşı döneminde görme engelli Fransız genç kız ile bir Alman askerin hikayesini takip ediyor.
Yayın Günü: 2 Kasım 2023