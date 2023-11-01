İşte bu hafta yayına girecek yeni diziler!

Sakla Beni

Star TV: Geçtiğimiz sezonun fenomen dizileri Yalı Çapkını ve Ömer'e imza atan OGM Pictures'ın bu sezonki ilk yeni dizisi Sakla Beni Naz ile evlilik hazırlığı yaptığı dönemde müstakbel eşinin hizmetlisi İncila ile tanışan Mete'nin değişen yaşamını takip ediyor.

Yayın Günü: 2 Kasım 2023