Kanal D’nin yeni dizisi 'Taş, Kağıt, Makas' geliyor! İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D'nin yakında ekrana gelecek olan 'Taş, Kağıt, Makas' dizisinin oyuncu kadrosu tamamlandı. Dizinin okuma provası da geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme aldı.

Taş, Kağıt, Makas konusu

Taş Kağıt Makas, gecekondu mahallesinde yaşayan Umut’un (Ekin Koç), düzenin gerçek sahiplerine karşı babasının suçsuzluğunu ispatlamak için verdiği adalet savaşıyla ekrana gelecek.

'Remember: War Of The Son'dan uyarlanan dizide hipertimestik sendromu (hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut Tanrıkulu'nun hikayesi anlatılıyor.

Taş, Kağıt, Makas oyuncuları

Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Hande Ataizi, Aytaç Uşun, Bülent Seyran, Selim Galip gibi başarılı isimlerin kadroda yer aldığı dizinin okuma provası gerçekleşti.