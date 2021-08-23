Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrollerde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alıyor. Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen Gold Film imzalı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. İşte Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili bilinenler...

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU

Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Esra Bilgiç (@esbilgic)'in paylaştığı bir gönderi

Esra Bilgiç dizide Gülfem karakterini canlandıracak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılıyor. Dizi için hem İstanbul'da hem de Zonguldak'ta platolar hazırlandı.

Esra Bilgiç, Zonguldak’taki setten dizide ‘Behice’ karakterini canlandıran Eylül Su Sapan ve ‘Fikriye’ karakterine hayat veren Serdem Paçal ile birlikte fotoğraflarını paylaşmış, altına ‘Gülfem, Behice, Fikriye’ notunu düşmüştü.

KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI

Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle;

Murat Daltaban,

Arif Diken,

Ali Erkazan,

Onur Kaya,

Hazar Motan,

Serdem Paçal,

Eylül Su Sapan,

Kaan Taşaner,

Mine Teber,

Ezgi Çelik,

Doğaç Yıldız.

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİNİN İLK FRAGMANI