Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman
FOX TV'nin yeni dizisi 'Kanunsuz Topraklar'dan ilk fragman geldi. Kadrosuyla dikkat çeken dizide başroller Uğur Güneş ve Esra Bilgiç paylaşıyor. Peki, dizinin konusu ne? Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor? Oyuncular kimler? Dizinin künyesine bakalım...
Esra Bilgiç ile Uğur Güneş'in başrollerde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinden ilk fragman yayınlandı. Kanunsuz Topraklar'ın yapımcılığını Faruk Turgut üstlenirken senaryosunu Zülküf Yücel kaleme alıyor. Eylül ayında ekranlara gelmesi beklenen Gold Film imzalı dizinin fragmanı sosyal medyada da büyük ilgi uyandırdı. İşte Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili bilinenler...
KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ KONUSU
Kanunsuz Topraklar dizisi; 1940’ların Zonguldak’ında kömür madeni işleterek zengin olan Malik Bey’in kızı Gülfem ile Malik Bey’in madeninde işçi olarak çalışan Davut’un arasındaki imkânsız aşkı konu alıyor. Kanunsuz Topraklar dizisinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
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Esra Bilgiç dizide Gülfem karakterini canlandıracak.
KANUNSUZ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kanunsuz Topraklar dizisinin ilk bölüm çekimleri Zonguldak'ta yapılıyor. Dizi için hem İstanbul'da hem de Zonguldak'ta platolar hazırlandı.
Esra Bilgiç, Zonguldak’taki setten dizide ‘Behice’ karakterini canlandıran Eylül Su Sapan ve ‘Fikriye’ karakterine hayat veren Serdem Paçal ile birlikte fotoğraflarını paylaşmış, altına ‘Gülfem, Behice, Fikriye’ notunu düşmüştü.
KANUNSUZ TOPRAKLAR OYUNCULARI
Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili'nin başrollerinde yer aldığı dizinin kadrosunda yer alan isimler şöyle;
- Murat Daltaban,
- Arif Diken,
- Ali Erkazan,
- Onur Kaya,
- Hazar Motan,
- Serdem Paçal,
- Eylül Su Sapan,
- Kaan Taşaner,
- Mine Teber,
- Ezgi Çelik,
- Doğaç Yıldız.