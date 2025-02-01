Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonundan ilk fragman yayınlandı

Netflix’in ilk sezonu ile büyük ilgi gören dizisi Kimler Geldi Kimler Geçti, 2. sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor. Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezon fragmanı yayınlandı.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezonu 2025 yılı içinde izleyiciyle buluşacak. Kesin yayın tarihi ise henüz netleşmedi.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonunda, Leyla'nın düğün günü terk ettiği Ömer'i hayatından tamamen çıkarıp yeni bir yaşam kurmaya başlaması anlatılıyor. Yeni bir ev, yeni komşular, yeni kararlar ve can dostlarıyla Leyla, Cem Murathan’ın ısrarlarına karşı koyamaz ve ona duyduğu ilgiyi kabul ederek bir ilişkiye başlar. Bu ilişki, başta Ömer olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek ve Leyla, Cem ile tanıştıkça geçmişine kapalı tuttuğu bir kapıyı aralamak zorunda kalacaktır.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin yönetmen koltuğunda Bertan Başaran oturuyor. Sarıkaya'nın başrolü Fatih Artman, Metin Akdülger ve Hakan Kurtaş ile paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunu Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Meriç Aral, Esra Ruşan, Efe Tunçer ve Kamil Güler oluşturuyor.

Kimler Geldi Kimler Geçti 2. sezon fragmanı