Kırık Hayatlar Dizisinin Konusu ne? Nerede çekiliyor? Oyuncuları kimler?

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli’nin ve başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı "Kırık Hayatlar" dizisi Kanal D ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyacak.Dizi hafta içi her gün saat 11.00'de ekranlara gelecek. Peki, Kırık Hayatlar dizisinin konusu ne? İşte dizinin konusu, oyuncuları ve künyesi

KIRIK HAYATLAR DİZİSİNİN KÜNYESİ

Yapım:Nöbetçi Yapım

Yapımcı:Berna Akpınar - Metin Namlısesli

Yönetmen:İlknur Uğuz Arslan - Bekir Dadaş

Senaryo: Yaşar Aksu- Nilüfer Yenidoğan Özmekik

Hikaye:Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu

Müzik: İrsel Çivit

Ortak Yapımcı:AFF MEDY

KIRIK HAYAT DİZİSİ KADROSU

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz’ın paylaştığı Kırık Hayatların kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk’ün yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

KIRIK HAYATLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

İki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekranlara taşıyacak olan Kırık Hayatlar’ın konusu şöyle:

Güzel, akıllı, her koşulda hakkını arayan Deniz, üniversiteyi bitirip ailesinin yaşadığı İzmir’e gelir. Çınar, yurt dışında işletme eğitimini tamamlamış ve Kocabey Holding’te çalışmaya başlamıştır. İki genç İzmir’de bir tesadüf sonucu karşılaşır. Deniz’in annesi terzilik yaparak, babası ise kahvehane işleterek yaşamlarını sürdürmektedir. Çınar, Kocabey ailesinin bir ferdidir. Zengin bir ortamda büyümesine rağmen mütevazi bir kişiliği vardır. Deniz ve Çınar’ın yolları bir daha ne zaman kesişecek ? Deniz, annesi hakkındaki gerçekleri öğrenebilecek mi? Yılmaz, Kocabey ve Yüksel ailelerinin sakladığı sırlar neler?

KIRIK HAYAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kırık Hayatlar dizisinin çekimleri İzmir’de ve Urla’da başlamıştı.

“Kırık Hayatlar” dizisinin karakterleri ise şöyle:

Dizide Meltem Akçöl Deniz Yılmaz, Erdem Yılmaz Çınar Kocabey, Mine Çayıroğlu Ahu Kocabey karakterlerini canlandırıyor.

DENİZ YILMAZ (MELTEM AKÇÖL)

23-24 yaşındadır. Baş döndürücü güzelliği, güçlü kişiliği ve sağlam duruşu ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Deniz’de insanları etkileyen şey güzelliği kadar da karakteridir. Deniz, mizaç olarak sakin, merhametli ve aynı zamanda çok cesaretlidir. Karşısında patronu olsa da ortada bir haksızlık varsa bunu söyler, lafını esirgemez. İnatçı ve mücadelecidir.

AHU KOCABEY (MİNE ÇAYIROĞLU)

45 yaşında, güzel ve hırslı bir kadındır. Sözleriyle insanları etkilemekte başarılıdır. İşine geldiğinde tam bir problem çözücüdür, işine gelmediği zamanlar ortalığı karıştırır. Hemşirelik okumuştur ancak işini uzun zamandır yapmaz.

Kocabey konağının gelinidir. 20’li yaşlarında fakir hayatından kurtulmak için Mahmut’la bir ilişki yaşamış ve ondan bir kızı olmuştur. Gözü yükseklerde olan Ahu, kızını ablası Aysel’e bırakıp, Kocabey konağında yatılı iş bulmuş, Fehmi Kocabey’in oğullarından Yalçın ile evlenmiştir. Çiftin Esin adında bir de kızları vardır. Paraya ve güce âşık olan Ahu, kızı Esin’i el üstünde tutarken, ablasının baktığı kızını ise yok sayar.

ÇINAR KOCABEY (ERDEM YILMAZ)

25-27 yaşlarında, çekici bir erkektir. Sempatik ve içten biridir. Yardımseverdir. Lise öğrenimini tamamladıktan sonra fotoğrafçılık okumak istemiş ama babası olarak gördüğü Fehmi Bey’in ısrarı ile işletme okumuştur. Zengin bir ailede büyüse de paraya değer vermez.

Okul bitirince holdingde çalışmaya başlar. Sık sık seyahat eder ve fotoğraf çeker. En büyük hayali bir sergi açmaktır. Karşısına Deniz çıkınca hayatı değişmeye başlar.

LEYLA KOCABEY ( ARBNORA ADEMAJ)

38 yaşlarında, bakımlı, güzel ve akıllı bir kadındır. Aslen Arnavut olan Leyla tatil için geldiği Çeşme’de Mustafa ile tanışır ve âşık olur. Henüz 18 yaşında olan Leyla, Mustafa’yla evlenme kararı alır. Kocabey ailesinin ilk gelini olan Leyla, hamile olduğu haberini alır almaz, Mustafa’ya müjde vermek için odasında beklerken, müştemilatta çıkan bir yangında Mustafa’nın öldüğü haberi ile sarsılır. O günden sonra Fehmi Bey tarafından Kocabey holdinge ait tekstil-moda evinin başına getirilir. Evde sürekli Ahu ile çatışma halinde olsa da terk derdi işi ve oğludur.

AYSEL YILMAZ (BURCU ALMEMAN)

Aysel, 48 yaşlarında, Ahu’nun ablası, Öykü’nün de annesidir. Heybetli ve vakur duruşuyla etkileyici bir kadındır. Yerine göre dominant yerine göre herkesi idare edecek kadar mülayimdir. Kardeşi Ahu, kızını bebekken yetiştirme yurduna vermeye kalkışınca, ona kendi kızı gibi bakmıştır.

FEHMİ KOCABEY (ATSIZ KARADUMAN)

70 yaşında olmasına rağmen daha genç görünür. Eşi yıllar önce ölmüştür. Yalçın adında oğlu ve evlatlık olarak büyüttüğü Çınar vardır. Büyük oğlu konakta çıkan bir yangında ölmüştür. Kocabey ailesinin reisidir. Hem Kocabey şirketlerini hem de Kocabey ailesini yönetir. Sert, sabit fikirli, sorumluluk sahibi, değerlerine aşırı bağlı akıllı bir adamdır. Çok fazla konuşmaz, konuşsa da sesini yükseltmez, gözleriyle döver. Son sözü o söyler. Otoritesinin sorgulanmasına hiçbir zaman katlanamaz.

YALÇIN KOCABEY (MURAT ONUK)

45 yaşlarında, yakışıklı ve zengin bir işadamıdır. Annesinin hemşiresi Ahu ile evlenir. Yalçın Kocabey, eşi ve kızı Esin’e son derece düşkündür. Kocabey Holding’in yönetim kurulu başkanı olan Yalçın, kardeşi Mustafa’nın ölümü ile şirkette tek yetkili konumuna gelir. Fakat Çınar’ın İzmir’e dönüşüyle işler değişecektir.

Saygınlığın ve gücün paradan geçtiğine inanan, sürekli başarılı olmak için çalışan birisidir. Babasının sözüne değer verir. Kararlı, adaletli bir adamdır.

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