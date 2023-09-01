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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler
SHOW TVnin yapımını Gold Filmin, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon çekimleri başladı.
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Başrollerini Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti, 30. bölüm provalarıyla yeni sezon çekimlerine başladılar.
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İşte yeni sezon çekimlerine başlayan dizi oyuncularından ilk kareler...
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