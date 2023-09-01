Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler

SHOW TVnin yapımını Gold Filmin, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, Kızılcık Şerbeti'nin ikinci sezon çekimleri başladı.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler - Resim : 1

Başrollerini Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi başarılı oyuncuların paylaştığı Kızılcık Şerbeti, 30. bölüm provalarıyla yeni sezon çekimlerine başladılar.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler - Resim : 2

İşte yeni sezon çekimlerine başlayan dizi oyuncularından ilk kareler...

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler - Resim : 3
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri başladı! İşte ilk kareler - Resim : 4